Insel Usedom: Endlich mit dem Handy in Stolpe telefonieren

Diesen Tag haben die Einwohner der Gemeinde Stolpe auf Usedom lange ersehnt. Der bereits im vorigen Jahr errichtete Funkmast ist in der vergangenen Woche endlich in Betrieb genommen worden.

Kurt Schliewe kann nicht mehr zählen, wie oft er in sein Auto steigen und zum Karberg, dem höchsten Punkt seines Heimatdorfes, fahren musste, um mit dem Handy telefonieren zu können. Selbst Störungen im Festnetz, oftmals verursacht durch herabstürzende Äste auf die kilometerlangen Freileitungen, hat der Rentner nicht von zu Hause aus melden können. Immer hat er gebangt, dass ein Notfall eintreten und er und seine Frau sich nicht bemerkbar machen könnten. „Seit Donnerstag haben wir einen einwandfreien Empfang“, ist Kurt Schliewe froh. Er wohnt, wie eine Handvoll anderer Einwohner, in dezentral gelegenen Wohnsiedlungen.

„Das ist ein Meilenstein in der Digitalisierung unserer Gemeinde. Ein guter Empfang in der klassischen Sprachtelefonie und eine LTE-Datenübertragung mit bis zu 75Mbit/s erleichtern die Kommunikation in allen Lebensbereichen“, sagt Bürgermeister Falko Beitz (SPD). Es sei vor allem auch deshalb wichtig, weil Notrufe nun sicher abgesetzt werden können.

Dank dieses neuen Funkmastes gibt es nun vernünftigen Handyempfang auch in den entlegensten Ecken in Stolpe auf Usedom. Quelle: Ingrid Nadler

Rechtsstreit mit Landkreis noch nicht zu Ende

Wer mit verfolgt hat, welchen Behördenkampf der Bürgermeister ausgestanden hat, versteht den gebrauchten Superlativ. „Der Weg war lang und steinig und hat 2017 schon mit der Grundstückssuche begonnen. Es folgten die Insolvenz des Mastherstellers, Probleme bei der Baugenehmigung und schließlich der noch nicht ausgestandene Rechtsstreit mit dem Landkreis um die Verlegetiefe des Glasfaser-Anschlusskabels“, blickt Beitz zurück. Wie OZ berichtete, geht die Telekom beim Kabelverlegen bundesweit 60 cm in die Tiefe, wohingegen der Landkreis auf seinen Straßen auf einer Verlegetiefe von einem Meter besteht. In Stolpe geht es um 250 Meter Länge.

„Ich bin der Telekom für den Kompromiss der Richtfunkanbindung sehr dankbar. Damit können die Bürgerinnen und Bürger vor Ausgang des Klageverfahrens mit gutem Empfang über Mönkebude im Telekomnetz versorgt werden. Jetzt müssen die anderen Anbieter nachziehen, denn die Telekom hat den Mast gemäß rechtlicher Verpflichtung für die Konkurrenz freigegeben. Ob Vodafone- und Telefonica-Kunden ebenfalls profitieren, hängt von den Anbietern ab“, erklärt der Bürgermeister.

