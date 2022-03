Benz

Kräftig zugepackt haben am Montag anlässlich des Tages des Waldes Schüler der 5. und 6. Klasse der Evangelischen Grundschule in Benz nahe ihres Schulortes. Sie haben eine bislang als Acker genutzte Fläche, die dem Land Mecklenburg-Vorpommern gehört und bislang verpachtet war, erstmals aufgeforstet. Auf der ein Hektar großen Fläche soll im Laufe der nächsten Jahrzehnte ein neuer, junger Wald entstehen.

Die jungen Bäumchen, allesamt zweijährige Pflanzen, wurden zusammen mit dem Subunternehmen Frank Dupke Garten- und Landschaftsbau Wilhelmsburg, das für die Firma Wald- und Landschaftsbau GmbH Spantekow tätig ist und den Aufforstungsauftrag erhalten hat, in die Erde gebracht. Insgesamt wurden an diesem Tag dort 6000 Rotbuchen und 300 Europäische Lärchen gepflanzt. Die Firma hat außerdem noch Silberpappeln gepflanzt und auch den zehn Meter breiten Waldrand gestaltet. „Es ist ein richtig bunter Mix geworden“, freut sich Sylvia Schulz vom Forstamt Neu Pudagla, die die Schüler betreut hat.

14 Hektar Neuwald entstehen auf Usedom

Die Chefs der beiden Unternehmen waren sofort bereit, die Schüler pflanzen zu lassen. „Sie waren regelrecht überzeugt, wie wichtig und wertvoll solch eine Beteiligung ist“, berichtet Schulz voller Freude. Die Neuaufforstung läuft im Rahmen der Landesinitiative „Unser Wald in MV“, die durch Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) initiiert wurde.

Auf der Insel Usedom werden in diesem Jahr insgesamt 14 Hektar Neuwald entstehen – auf Flächen, wo vorher noch kein Wald vorhanden war. „In dieser Größenordnung geschieht das erstmals seit Jahrzehnten auf der Insel Usedom im Forstamt Neu Pudagla“, weiß Schulz. Der Maßnahme liegt ein ein Kabinettsbeschluss der Landesregierung zugrunde: In MV sollen in den nächsten Jahren etwa 4300 Hektar neuer Wald entstehen, davon in diesem Jahr 700 Hektar. Damit sollen positive Beiträge zum Klimaschutz und zum Erhalt bzw. zur Steigerung der Biodiversität geleistet werden. Die Durchführung der geplanten Maßnahme dient darüber hinaus der Waldmehrung.

Wald muss mit den Menschen verwachsen

Für Sylvia Schulz ist die Pflanzaktion mit den Benzer Schulkindern daher mehr als nur eine Umweltaktion. Der Wald muss nach ihren Worten mit den Menschen verwachsen. „Wenn nur eines dieser Kinder in 50 Jahren immer noch davon erzählt, diesen Wald mit seiner Schulklasse mit gepflanzt zu haben, dann ist ganz viel erreicht. Mehr, als ich mit manch guter Wanderung oder Waldführung erreichen kann“, sagt sie.

Ein neuer Wald sei etwas Einmaliges. Denn gerade seit den Wendejahren seien nicht mehr so viele neue Wälder entstanden. Daher hätten die Benzer Schüler unwahrscheinliches Glück, nicht nur dabei sein, sondern selbst mit Hand anlegen zu dürfen. Insgesamt wurde anlässlich des Tages des Waldes auf vier Flächen auf Usedom – zwei in Krummin und Sauzin im Revier Trassenmoor und zwei im Revier Usedom in Benz und Wilhelmshof – mit der Erstaufforstung und damit mit dem Entstehen von Neuwald begonnen.

Von Cornelia Meerkatz