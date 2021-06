Insel Usedom: Freier Impftag am Sonnabend in Mölschow

Mölschow

Für alle Impfwilligen in Mölschow sei noch einmal daran erinnert, dass die Gemeinde am Sonnabend, den 3. Juli, von 9 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Gemeinde Mölschow einen freien Impftag durchführt. Der Termin kann von allen Bürgern wahrgenommen werden. Für die Impfung stehen laut Aussage von Bürgermeister Paul Kreismer drei Impfstoffe – Astrazeneca, Biontech und Johnson & Johnson – zur Verfügung.

Die erforderliche Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 038377 / 41456 an Werktagen von 10 bis 17 Uhr. Zur Impfung bitte Impfausweis und Gesundheitskarte der Krankenkasse nicht vergessen.

Von Cornelia Meerkatz