Koserow

Die unendliche Geschichte eines neuen Einkaufsmarktes für das Ostseebad Koserow geht in die nächste Runde. Am Montag beschäftigt sich die Gemeindevertretung erneut mit dem Thema. Wer aber glaubt, dass bereits Entscheidungen zum Standort getroffen werden, der irrt. Denn der entsprechende Tagesordnungspunkt auf der um 19.30 Uhr beginnenden Gemeindevertretersitzung im Sitzungssaal der Gästeinformation heißt „Beratung über die Aufstellung des B-Planes Nr. 19 – Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße der Gemeinde Koserow, hier: Sachstandsmitteilung“.

Wie Bürgermeister René König (parteilos) sagt, seien sich die Gemeindevertretung und die Bürgerinitiative darin einig, dass im Seebad ein weiterer Markt – möglichst als Vollsortimenter – angesiedelt werden soll. Völlig unterschiedliche Auffassungen gibt es zum möglichen Standort des neuen Marktes. Der bereits intensiv diskutierte Platz am Kölpinseer Weg nahe des Netto-Marktes wird von der Bürgerinitiative wegen der Nähe zur Wohnbebauung komplett abgelehnt. Vorstellen könnten sich dagegen alle Seiten einen Markt auf der Fläche an der B 111 hinter dem Parkplatz von Karls Erlebnisdorf.

Fläche neben Karl’s Erlebnisdorf tabu

Nach einem Gespräch des Bürgermeisters mit Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) im August dazu und dessen Zusicherung, deswegen mit der Raumordnungsbehörde zu sprechen, bestand Hoffnung auf Einigung. Doch die Ernüchterung kam alsbald. Beim Termin Anfang September in Pegels Infrastrukturministerium in Schwerin wurde den Vertretern der Gemeinde und des Amtes von der Landesraumordnung mitgeteilt, dass die Fläche neben Karls tabu sei und einzig das Areal am Kölpinseer Weg aus raumplanerischer Sicht für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes infrage komme. Denn eine Grundvoraussetzung für Lebensmittelmärkte sei eine Umbauung von mindestens zwei Seiten. Die Maximalgröße wurde auf 1200 Quadratmeter beschränkt.

Auf der Fläche des Parkplatzes an der Förster-Schrödter-Straße in Koserow kann sich die Bürgerinitiative den Neubau eines Marktes vorstellen. Quelle: Tilo Wallrodt

„Wir werden darüber informieren, dass wir in diesem Zusammenhang verpflichtet wurden, neben einem Einzelhandelsgutachten auch eine Auswirkungsanalyse auf den Verkehr machen zu lassen. Untersucht werden soll auch der vorgeschlagene Standort in der Förster-Schrödter-Straße. Derzeit sind wir dabei, Angebote einzuholen, um die Gutachten in Auftrag zu geben“, sagt René König. Wie schnell dann Ergebnisse vorliegen, bleibt abzuwarten.

Von Cornelia Meerkatz