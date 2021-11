Insel Usedom: Funkmast stabilisiert D2-Netz

Koserow

Ein hoher Stahl-Funkmast unmittelbar neben dem Unternehmen „Inselküche“ unweit des Kreisverkehrs ist jetzt vom Vodafone-Netzbetreiber vorübergehend aufgestellt worden. Er soll das Mobilfunknetz im Ort zu stabilisieren, nachdem die Anlage auf dem Gebäude des Pflege- und Seniorenheimes infolge Vertragsauflösung abgeschaltet worden ist. Im Gespräch ist jetzt laut Bürgermeister René König (parteilos) ein neu zu errichtender Turm im Bereich Am Steinberg. Sobald dieser stehen wird und in Betrieb gehen kann, werde die jetzige provisorische Lösung wieder abgebaut, so Gemeindevertreter Friedhelm Lietz. Termine dafür zu nennen, sei momentan jedoch noch zu früh.

Im Frühjahr/Sommer hatte es massive Probleme im Koserower Mobilfunknetz D2 gegeben, da eine Antennenanlage an der Hauptstraße wegen umfangreicher Gebäudesanierungsmaßnahmen und zum Schutz der Bauarbeiter vorübergehend abgeschaltet werden musste. Diese Arbeiten sind jetzt allerdings weitgehend abgeschlossen.

Von Steffen Adler