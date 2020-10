Insel Usedom: Gelungenes Schülerprojekt im Niemeyer-Holstein Gedenkatelier

Koserow/Lüttenort

Museum macht stark. Unter diesem Titel haben insgesamt 14 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren ein Projekt im und am Gedenkatelier Otto Niemeyer-Holstein aktiv mitgestaltet. Unter fachlicher Anleitung von Mitarbeiterinnen des Hauses sowie externen Künstlern und Coaches wie dem Schauspieler Arne Rohde beschäftigten sie sich wöchentlich einmal damit, das Atelier des Inselmalers zu erforschen, die Räume zu erkunden, den Garten zu erleben und gemeinsam Geschichten zu erzählen.

Ein lohnendes und Erkenntnis bringendes Vorhaben, wie beim offiziellen Abschluss des vom Bund mit 14 000 Euro geförderten Projektes in dieser Woche deutlich wurde. Stellvertretend für alle Beteiligten sagte der neunjährige Ückeritzer Hugo Eisenblätter (einziger Junge im Team) nach der Präsentation von Atelierchefin Franka Keil dann auch ganz spontan: „Ich komme sehr gerne wieder. Es war wunderbar hier.“

Autorin der Geschichte begeistert von den Schülern

Das fanden auch Anne, Marlene, Adeline und Johanna, ausnahmslos Zehntklässlerinnen am Europa-Gymnasium in Ahlbeck. Sie konnten gemeinsam mit Arne Rohde eine Hörspiel-CD aufnehmen, die nun eine selbst produzierte Form des Kinderbuches „Der Maler und die Unnererdschen“, 1979 veröffentlicht, enthält. Die angereiste Autorin, Helma Heymann, deren Elternhaus in Ückeritz steht, war darüber froh, denn die Geschichte sei hier entstanden, an der schmalsten Stelle Usedoms, wo sie beim Inselmaler einst ein- und ausgegangen ist. Heute pendelt die 83-Jährige zwischen Berlin und Ückeritz, doch ihre tiefe Zuneigung zu Niemeyer-Holstein und seiner Kunst hat Bestand.

Neben der CD erhielten alle Teilnehmer einen farbigen Kalender mit selbst produzierten Druckgrafiken und Farblinolschnitten sowie ein Kartenspiel, das mit Motiven von Usedomer Künstlern daher kommt. Und was das Tollste ist: Alle bekamen eine lebenslang gültige Eintrittskarte für das Gedenkatelier. Auf dass es hier schon bald wieder mehr junges Publikum geben möge.

Langzeitkurs wegen Corona lange unterbrochen

Dieser Aspekt dürfte zweifellos auch die Initiatoren der bundesweiten Aktion „Museum macht stark“ motiviert haben, solche Kurse aufzulegen. Zwar hatten und haben die Macher auf Usedom ihre liebe Mühe und Not mit den hohen bürokratischen Hürden des Projektes, doch der Erfolg gibt ihnen recht. Und das, obwohl die Corona-Pandemie dafür sorgte, dass der im Winter gestartete Langzeitkurs wochenlang unterbrochen werden musste und nun erst im Herbst nach Wiederaufnahme einen würdigen Abschluss fand.

ONH-Mitarbeiterin Bettina John und Anna (8) aus Heringsdorf zeigen das neue Kartenspiel mit Motiven Usedomer Künstler. Quelle: Steffen Adler

„Leicht war es nicht, aber wir hatten bei der Arbeit auch viel Spaß im Miteinander mit den Kindern und Jugendlichen“, versicherte ONH-Mitarbeiterin Bettina John unter dem Beifall der Eltern. Und ihre Chefin ergänzte bei der Abschlusspräsentation: „Neben den Eindrücken hier und heute hat uns ’Museum macht stark’ auch eine Menge Nachhaltiges beschert.“ Dazu zählen unter anderem die Malschule als künftig fester Bestandteil der Museumsarbeit, ein Malkurs als Talentförderung (mit Gebühren) sowie die Entwicklung des Museums zum außerschulischen Lernort der Schüler zwischen Wolgast, Peenemünde und Ahlbeck.

Besonders freut sich das Team des Hauses darauf, dass im nächsten Jahr zudem Hörbänke (finanziert aus dem Vorpommernfonds der Landesregierung) im Museumsfoyer installiert werden, von denen aus Kinder dann die CD mit der Geschichte vom Klabautermann, den Nixen und der Bernsteinhexe lauschen können. Wieder ein Stück mehr des Weges hin zu der Überzeugung: Museum kann vieles sein, ist eines aber nicht: langweilig!

Positive Bilanz trotz vieler Einschränkungen

Für das langsam zur Neige gehende, außerordentlich ereignisreiche Kalender- und Krisenjahr kann Franka Keil erfreulicherweise eine weitgehend positive Bilanz ziehen. Bislang wurden 2020 im Atelier rund 9000 Besucher gezählt, was nur ein Minus von rund 15 Prozent im Vergleich zu den Zahlen der Vorjahre ausmacht. „Das macht uns sehr froh“, sagte sie am Rande der Präsentation. Die Freude darüber dürften die langjährigen treuen Partner teilen, etwa die Kreismusikschule Wolgast-Anklam und der Träger der Einrichtung, der Landkreis Vorpommern-Greifswald, sowie der Freundeskreis Niemeyer-Holstein.

Von Steffen Adler