Insel Usedom: Gemeindevertretersitzung in Ückeritz kurzfristig abgesagt

Ückeritz

Die für Donnerstag, den 15. April, um 19 Uhr geplante öffentliche Gemeindevertretersitzung im Haus des Gastes entfällt kurzfristig. Bürgermeister Axel Kindler begründete die kurzfristige Absage, die von ihm am Nachmittag und damit wenige Stunden vor der Sitzung festgelegt wurde, mit den steigenden Coronazahlen vorwiegend durch die britische Mutation, dem diffusen Infektionsgeschehen und der Inzidenzzahl des Landkreises von um die 200. „Der Schutz der Mitglieder der Gemeindevertretung und der Bürger hat für mich oberste Priorität, auch wenn das vielleicht manch einem nicht passen sollte.“

Mit dem Amt Usedom-Süd habe er bereits vereinbart, dass die Sitzung in digitaler Form in 14 Tagen nachgeholt wird. Der öffentliche Teil der Veranstaltung kann dann über Youtube verfolgt werden. Der genaue Termin der Gemeindevertretersitzung und der Link zum Youtube-Kanal werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Kindler kündigte zudem an, Gemeindevertretersitzungen und Beratungen der Ausschüsse bis weiteres immer digital durchführen zu wollen. „Erst wenn sich die Inzidenz wieder in einem vertretbaren Rahmen unter 100 befindet, kann über Präsenzveranstaltungen nachgedacht werden“, so das Ückeritzer Gemeindeoberhaupt.

Von Cornelia Meerkatz