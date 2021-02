Insel Usedom: Grundschule Heringsdorf mit CO2-Messgeräten ausgestattet

Heringsdorf

Pünktlich zum Start des zweiten Schulhalbjahres erhielt die Heringsdorfer Grundschule am Dienstag eine Kiste voll mit neuen Partikelmessgeräten, sogenannten CO2-Ampeln. Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) überreichte die Messgeräte persönlich an Schulleiterin Grit Vehreschild. Als erste Klasse erhielt die 2a eine CO2-Ampel für ihren Klassenraum.

„Ich freue mich ganz doll, dass ich Euch besuchen darf“, sagte die Bürgermeisterin zur Begrüßung der acht Schülerinnen und Schüler, die derzeit bei ihrer Klassenlehrerin Saskia Schmurr in Notbetreuung sind. Marisken erklärte den Kindern, dass die Gemeindevertretung im September 2020 beschlossen hatte, die Grundschule und die Europäische Gesamtschule (EGS) mit CO2-Ampeln auszustatten, damit in den Räumen die Luftqualität festgestellt werden kann.

Die Bürgermeisterin wies aber auch darauf hin, dass in der sanierten EGS bereits ein intelligentes Lüftungssystem installiert wurde, sodass dort keine CO2-Ampeln benötigt werden, diese in der Grundschule aber angebracht seien.

Lob für die Schüler von der Bürgermeisterin

Mit Blick auf das Messgerät und einer grünen Zahl lobte sie: „Ihr macht das klasse. Ihr habt schon gelüftet.“ Die CO2-Ampel zeigt die CO2-Konzentration sowie die Luftbelastung mit Partikelgrößen von PM 2.5 (z.B. Aerosole und lungengängiger Feinstaub) und PM 10 (z.B. Hausstaub und Pollen) an. Bei allen Messwerten zeigte die Ampel auf Grün. Ist die Belastung zu hoch, werden die entsprechenden Werte in Rot angezeigt. Spätestens dann sollte gelüftet werden.

Gute Raumluft wichtig fürs Lernen

Auch nach Corona sollen die Partikelmessgeräte Hinweis darauf geben, ob die Raumluft gut oder schlecht ist. Denn, so Marisken: „Wenn der Wert zu schlecht ist, kann man sich nicht so gut konzentrieren.“ Schulleiterin Grit Vehreschild sieht das genauso: „Jetzt hilft uns das, rechtzeitig zu lüften.“ Wobei die konsequente Umsetzung des Hygieneplans bereits dafür sorge, dass stets gute Luft in den Räumen herrscht, so die Grundschul-Chefin.

„Laut Hygieneplan muss alle zwanzig Minuten für fünf Minuten stoßgelüftet werden und in den Pausen quergelüftet“, erläutert sie weiter. Der Hygieneplan sieht ebenso vor, dass keine Gruppen zusammengelegt werden dürfen. Jede Klasse bleibt für sich und bekam zwei feste Lehrer zugeordnet. „Wir machen im Moment auch keinen Unterricht, sondern Begleitung bei den Lernaufgaben“, erklärt Grit Vehreschild.

Insbesondere Deutsch, Mathe und Sachunterricht stehen auf dem Programm. Die Klasse 2a besuchen normalerweise 24 Schülerinnen und Schüler, von denen derzeit nur acht in der Schule betreut werden. Deshalb sei man jetzt dabei, „die Videokonferenz stärker auszubauen“, sagt die Schulleiterin.

Lehrer und Schüler hoffen auf baldige Normalität

Ihre Kolleginnen und Kollegen betreuen im Moment 85 von insgesamt 273 Schülerinnen und Schülern. Grit Vehreschild hofft, dass der Inzidenzwert im Landkreis nun kontinuierlich nach unten geht. „Am Dienstag war der erste Tag unter 150. Wir brauchen zehn Tage mit Werten unter 150, bevor die nächste Stufe in Kraft tritt. Dann entscheiden die Eltern, ob sie ihre Kinder zum Präsenzunterricht schicken oder nicht“, führt die Schulleiterin aus.

Von Normalität ist die Heringsdorfer Grundschule wie alle Schulen im Landkreis also noch weit entfernt. Die CO2-Ampeln sollen nun zumindest dabei helfen, dass die Kinder in ihren Klassenräumen Bescheid wissen, wie es um ihre Raumluft bestellt ist. Die Messgeräte geben übrigens auch Auskunft über die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit.

Von Dietmar Pühler