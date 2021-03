Insel Usedom

Die Stimmung unter Hoteliers und Gastronomen auf der Insel Usedom trübt sich weiter ein. Während ihre Häuser weiterhin für Touristen und Gäste geschlossen bleiben müssen, dürfen Urlauber aus Deutschland nach Mallorca reisen.

„Das war für uns alle ein richtiger Schock“, sagt Anja Raffelt-Schäfer, die Geschäftsführerin des Hotels „Hanse-Kogge“ im Ostseebad Koserow: „Wir waren ja wirklich die ganze Zeit so fair, haben uns an alle Regeln gehalten.“ Und dann komme die Information, dass Touristen aus Deutschland auf Mallorca Urlaub machen könnten, aber an der Ostsee nicht.

Ihr Hotel mit rund 270 Betten habe schon im ersten Lockdown viel Geld in die Hand genommen, um den Infektionsschutz im Haus zu erhöhen. Beispielsweise für den Umbau des Frühstücksbuffets, die Beschilderung und für Desinfektionsmittelspender, zählt Raffelt-Schäfer auf.

Branche ist startklar für sicheres Reisen

„Wir sind startklar für ein sicheres Reisen ab Ostern“, sagt die Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom, Nadine Riethdorf. Die Lage der Branche sei angespannt, ohne baldige Öffnungen von Hotels werde es für manche brenzlig: „Die Unterstützungsleistungen sind ja auch nur unzureichend. Sie kommen entweder deutlich zu spät oder nur teilweise.“

Lange nach der unfreiwilligen Schließung der Hotels im November 2020 sähe er immer noch keine Perspektive, berichtet der Geschäftsführer des Hotels „Zur Post“ im Seebad Bansin, Sebastian Ader. Weder habe sein Unternehmen Klarheit darüber, wie die Lage wirtschaftlich überstanden werden könne, noch wüssten die Angestellten, wann es wieder losgehen könne. „Unser Hygienekonzept umfasst 30 Seiten, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht“, betont Ader.

Auch das Robert Koch-Institut habe die Infektionsgefahr in Hotels als niedrig eingestuft, darum fühle er sich als Bauernopfer, sagt Ader. Dass die finanziellen Verluste durch die Schließungen schnell aufgefangen werden, sei das Mindeste, was die Politik leisten müsse. Die „Novemberhilfe“ sei aber erst vor einer Woche eingetroffen.

Steinzeit-Mittel Lockdown

Noch viel deutlichere Worte findet Tim Dornbusch, Inhaber des Hotels „Baltic“ in Zinnowitz. „Es ist unerträglich, dass wir die Suppe auslöffeln müssen, die uns die Politik eingebrockt hat. Dass sie nur mit dem Steinzeit-Mittel des Lockdowns agiert, zeigt, dass der Politik die wirtschaftliche Kompetenz in diesem Land vollkommen egal ist“, sagt Dornbusch.

Er verweist darauf, dass die Usedomer Hoteliers in den zurückliegenden Monaten die Zeit genutzt haben, um sich akribisch und mit innovativen Hygienekonzepten auf die Wiederöffnung ihrer Häuser vorzubereiten. „Ich habe in meinem Hotel Umbaumaßnahmen vorgenommen, um mehr Luftschleusen zu haben. Und so wie ich haben viele andere Berufskollegen gehandelt. Denn es geht doch nicht nur um die Hotelbesitzer, sondern um die vielen Tausend Beschäftigten. Doch statt eine Perspektive zu geben, ordnet die Politik weiterhin nur die Zwangsschließung an“, so Dornbusch.

Stimmung bei Hoteliers kippt

Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, sieht bereits, wie die Stimmung gerade bei den kleinen Hoteliers und Gastronomen kippt. „Die Tourismusbranche zu opfern, weil man beim Testen und Impfen riesige Fehler gemacht und versagt hat, wird sich noch bitter rächen“, ist er überzeugt. Seit vergangenem März seien Beherbergungsunternehmen insgesamt sieben Monate geschlossen, davon dauerhaft fünf Monate am Stück seit November.

„Eine solche Entscheidung zeigt, dass die Verantwortlichen in der Politik – egal, ob auf Bundes- oder Länderebene – niemals unternehmerisch tätig gewesen sind, sonst wüssten sie, was dieser ewig andauernde Lockdown für die Wirtschaft bedeutet“, sagt Raffelt.

Zwangsschließungen endlich beenden

Er redet Klartext: Wenn man gestattet, dass die Deutschen nach Mallorca fliegen, aber hier vor Ort alles geschlossen bleiben muss, dann müssen endlich Entschädigungszahlungen geleistet werden. „Und zwar wirklich Entschädigungen, denn wir werden seit Monaten an der Ausübung unseres Berufes gehindert. Aber stattdessen fließen die Liquiditätshilfen nur zäh. Und dann bekommen hunderte Hoteliers in der jetzigen Lockdown-Phase Post vom Landesförderinstitut, dass sie die Hilfen aus 2020 zurückzahlen sollen“, berichtet der Verbandsvorsitzende und spricht damit Verantwortlichen in Schwerin ab, schon jemals von Existenzängsten gehört zu haben.

Die Hotels auf Usedom seien mit exzellenten Hygienekonzepten, die schon im vergangenen Jahr bundesweit für Schlagzeilen sorgten, auf eine Wiederöffnung vorbereitet. „Zusammen mit Testungen, der Luca-App und einer Impfstrategie, die auch den Namen verdient, hat die Beherbergungsbranche eine Chance. Wir als Hotelverband Insel Usedom werden alles daran setzen, dass uns endlich eine Perspektive aufgezeigt wird. Wir wollen endlich wieder arbeiten und für unsere Gäste da sein“, sagt Michael Raffelt mit Nachdruck.

Von Cornelia Meerkatz und Jacob Gericke