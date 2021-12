Insel Usedom: Impfen mit Termin am Freitag in Bansin

Bansin

Im Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom findet am Freitag, den 17. Dezember, erneut ein Sonderimpftag statt. Von 10 bis 18 Uhr wird in den Räumlichkeiten des Eigenbetriebes in der Waldstraße 1 in Bansin geimpft. Dazu stehen Impfteams des Landkreises Vorpommern-Greifswald bereit.

Für die Impfaktion muss sich angemeldet werden. Das kann über die Landeshotline fürs Impfen geschehen – montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer: 0385 / 202 711 15. Dafür werden benötigt: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Impftermin, Impfzentrum. Ein Termin kann auch online gebucht werden unter www.smartimer.de.

Verimpft wird bei dieser Aktion im Eigenbetrieb Moderna und nach Absprache auch Biontech. Es werden Erst-, Zweit- und sogenannte Boosterimpfungen durchgeführt.

Von Cornelia Meerkatz