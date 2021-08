Insel Usedom: Impfen mit und ohne Termin geht weiter

Insel Usedom

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald setzt seine Sonderimpfaktionen weiter fort: So finden das Impfen am Strand und an Karls Erlebnis-Dorf in Koserow genauso statt wie die Impftouren über Städte und Dörfer.

Strand-Impfen: Montag, 30. August – Strand Lubmin von 10 bis 17 Uhr; Freitag, 3. September – Strand Trassenheide von 10 bis 17 Uhr

Impfen ohne Termin: bis Freitag, 27. August, Karls Erlebnis-Dorf in Koserow von 9 bis 17 Uhr und Sonnabend, 4. September – Ostseetherme Heringsdorf von 9 bis 16 Uhr

Städte- und Dörfer-Impftour: Dienstag, 24. August – Stadt Usedom im Rathaus von 9 bis 18 Uhr und Mittwoch, 25. August – Gemeinde Zirchow, Club 90 von 9 bis 18 Uhr

Bei allen Aktionen werden wahlweise die Impfstoffe von Biontech oder von Johnson&Johnson verabreicht. Impfwillige sollten ihren Personalausweis und ihren Impfpass dabei haben. Zusätzlich zu diesen Impfaktionen bleibt das Angebot des Impfens ohne Termin in den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk, am Donnerstag und Freitag im Rathaus II in Anklam sowie im Schnelltestzelt am Greifswalder Fischmarkt bestehen.

Von Cornelia Meerkatz