Insel Usedom: In Swinemünde ist Tunnel-Bohrer vor dem Durchbruch

Swinemünde

Eicn wichtiges Etappenziel beim Bau des Swine-Tunnels zwischen Usedom und Wollin ist erreicht. An diesem Wochenende soll der Bohrer seine Arbeit vollenden. Am Donnerstag der polnische Präsident Andrzej Duda die Baustelle, um sich über den Fortschritt der Arbeiten zu informieren.

Die Vorbereitungen für die Ankunft der Bohrmaschine auf der Insel Wollin laufen bereits. „Wyspiarka“ (so nannten die Swinemünder die Maschine ) läuft vorerst langsamer, damit sie sicher in einen Betonblock und dann in den Aufnahmeschacht einfahren muss. Die Aufnahmekammer wurde bereits mit Wasser gefüllt, um den Druckausgleich beim Bohren durch die Wand und das Einfahren des Maschinenkopfes auszugleichen. Insgesamt bohrte die Maschine 1484 Meter unter dem Wasser. Auf der Baustelle arbeiten Polen, Deutsche, Österreicher, Türken und Chinesen.

Auf den letzten Metern: Am Freitag ist die Bohrung des Tunnels unter der Swine vollendet worden. Quelle: BIK Świnoujście

Arbeiten schreiten planmäßig voran

Sowohl auf Wollin als auch auf Usedom laufen intensive Ausbauarbeiten. Es werden Elemente für die Erschließungen des Tunnels, Tunnelabdichtungen und Notausgänge hergestellt. Fortgesetzt wird der Umbau und der Bau des Versorgungsnetzes und der Straßeninfrastruktur. Die Arbeiten schreiten planmäßig voran, und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Bau im Herbst 2022 abgeschlossen wird.

Offen ist immer noch die Frage, ob die Tunnelpassage kostenlos sein wird. Die Visualisierungen zeigen Anlagen, die Mautstellen ähneln. Interessanterweise haben die Stadtbehörden vor einigen Jahren eine solche Lösung erwogen. 2014 sagte die stellvertretende Stadtpräsidentin von Swinemünde, Barbara Michalska, in einem Interview mit einem Journalisten einer überregionalen Zeitung: „Die Instandhaltung des Tunnels wird jährlich rund fünf Millionen Złoty kosten. Damit die gesamte Investition erfolgreich ist, müssen wir Mautgebühren einführen. Sie sollten nicht höher als vier bis fünf Złoty für eine einzelne Fahrt sein. Natürlich könnten die Bewohner zu günstigeren Konditionen Dauerabonnements erwerben.“

Die Arbeiten im Tunnel gehen zügig voran. Quelle: BIK Świnoujście

Antrag auf freie Durchfahrt

Zum Glück für Einwohner und Touristen haben sich die Regeln für die Gewährung von EU-Mitteln geändert. Bei Einführung einer Maut würden die EU-Fördermittel deutlich geringer ausfallen (85 Prozent der Tunnelbaukosten werden von der EU übernommen – Anm. d. Red.). Daher zog sich die Stadtverwaltung von ihren Plänen zurück und es wurde ein Antrag auf freie Durchfahrt durch den Tunnel für mindestens fünf Jahre nach dem Bau gestellt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fähren, die derzeit von Anwohnern und Touristen kostenlos genutzt werden, können künftig gegen Gebühr verkehren. Es ist bekannt, dass nach dem Tunnelbau eine der Fährüberfahrten (derzeit gibt es zwei: im Zentrum und in der Nähe der Insel Kaseburg) gesperrt wird. Eine Entscheidung über die Einführung von Gebühren kann von der Kommunalverwaltung getroffen werden.

Die Einfahrt in den Swine-Tunnel. Quelle: BIK Świnoujście

Von Radek Jagielski