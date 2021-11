Heringsdorf

Jeannette Urzendowsky ist Ärztin, Chansonnière und Ehrenbotschafterin des Deutschen Kaberettarchivs Mainz und Bernburg. Zur Premiere der Internationalen Tage jüdischer Musik auf Usedom präsentiert sie als Chanson-Nette mit Schauspieler Henry Nandzik und dem Trio Scho Chansons der Goldenen Zwanziger – unvergessliche Hits des jüdischen Poeten Robert Gilbert und seines Freundes, des jüdischen Komponisten Werner Richard Heymann.

Das Konzert findet am Montag, den 15. November, um 19.30 Uhr im Seetelhotel Esplanade in Seebad Heringsdorf statt. Karten gibt es unter www.usedomer-musikfestival.de oder www.itjm.de

Sie sind Ärztin und jetzt auch Ehrenbotschafterin des Deutschen Kabarett-Archivs. Wie sind Sie ausgerechnet auf Chansons gekommen?

Jeannette Urzendowsky: Ich hatte Englisch bei einer Russischlehrerin, die Deutsch sächselte mit rollendem R. Da können Sie sich vorstellen, wie mein Englisch klang. Ich habe gerne Pink Floyd und Jethro Tull gehört, aber die Texte nicht verstanden. Und dann habe ich mir eine alte Aufnahme von Claire Waldoff aus der Plattensammlung meiner Eltern aufgelegt. Und da war es um mich geschehen.

Das Chanson-Fieber hat Sie gepackt?

Es ist eine Sucht geworden. Ich brenne bis heute für das intelligente Lied. Auf der Platte waren Lieder, die Friedrich Hollaender oder Marcellus Schiffer geschrieben hatten. Da waren natürlich die ganzen alten Diseusen drauf, z. B. Blandine Ebinger, die erste Frau von Hollaender. Und ich fand diese Texte so irre komisch. Texte, mit schöner Musik, die sich nicht ständig wiederholen, die Geschichten erzählen, Wortwitz haben und zu einer Pointe finden.

Lassen Sie mich raten: Sie sind Sammlerin geworden?

Ja und ich begann, mich mit den Schicksalen der Autoren zu beschäftigen. Die Chansons und Schlager waren ja bis 1933 an jeder Ecke zu hören, wurden geliebt! Plötzlich verboten, galten als „entartet“ und wurden bis 1945 im Verborgenen nur unter Gefahr gespielt. Dahinter stehen ganz viele menschliche Schicksale. Viele Künstler, die verboten wurden, das Land verlassen mussten, ins Exil gingen, hatten jüdische Wurzeln. Ich wollte diese Geschichten einfach weiter erinnern und für andere zugänglich machen. So bin ich zu diesem Genre gekommen.

Warum widmen Sie sich mit Henry Nandzik und der Regisseurin Isabelle Gensior Robert Gilbert?

Weil er ein kongenialer Poet war, Philosoph und politischer Beobachter, dessen Schicksal exemplarisch vor Augen führt, wie brutal die Nazis gegen intelligente Menschen vorgegangen sind. Und weil er völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Wer weiß denn heute noch, wer „Das gibt’s nur einmal“ getextet hat? Wer weiß, von wem der deutsche Text zu „My Fair Lady“ stammt?Gilbert musste in die Vereinigten Staaten ins Exil flüchten, dort konnte er mit seinem deutschen Wortwitz überhaupt nichts anfangen. Er war seiner Rechte und seiner Passion beraubt. Unglaublich!

Heute kennen ihn nicht mehr viele. Bedauern Sie das?

Generation Z und folgende können mit Gilbert nix anfangen. Überhaupt auch leider wenig mit deutschsprachigen Chansons. Nix gegen „Dirty Dancing“ und „Phantom der Oper“, aber Chansonklassiker gehören einfach auch zur Musikgeschichte. Leider habe ich beim Vorschlag, zum Beispiel Gilbert in Schulen aufzuführen, bisher keine Resonanz gefunden – sehr schade. Denn gerade junge Leute kommen nach der Aufführung zu mir und sagen, dass Gilberts Texte unglaublich aktuell und witzig sind und die Musik einfach toll sei.

An welches Chanson mussten Sie heute denken?

„Hallo, du süße Frau“, da kann man super Swing drauf tanzen. Tolle Musik von Heymann! Und nach dem Frühstück fiel mir sein Gedicht „Mehlspeis“ ein. Das ist Vielfältigkeit!

Ein Schlager aus dem Ufa-Film „Die Drei von der Tankstelle“ und dann ein Exilgedicht, geschrieben nach seiner Flucht aus Österreich in die USA. Ein politisches Statement an alle, die den Blick auf die nahende Apokalypse in scheinbarer Sicherheit vergaßen. „Hat Dir die Mehlspeis längst die Seele eingemehlt, dass du nur schaumweich denkst, wie sehr dir Deutschland fehlt?“ Aus umgekehrter Sicht auf die heutigen Emigranten ist diese Frage leider immer noch aktuell, wenn wir seelenruhig in der Küche sitzen und sehen, dass es in anderen Ländern „Land unter“ heißt.

Wen hat er noch kritisiert?

Diktatoren, menschenverachtende Dummheit. Wie zum Beispiel in seinem Gedicht „Saga“, welches in seinem Buch „Meine Reime, Deine Reime“ 1944 in New York in deutscher Sprache erschienen ist. „Nach Udulf dem Irrsten, …wählten die Fürsten Klawudrich den Worschtjen, welcher in eigener Handschrift verfügte, dass von der Menschheit die Hälfte jenügte.“ Klar, wer da persifliert wird! Sind das nicht großartige Texte?

Viele sind auch sehr positiv, wie: „Ein Freund, ein guter Freund“. Ohrwürmer des Komponisten Werner Richard Heymann, die alle eine süße Pointe haben. Oder Werke aus den 50ern wie „Kiki vom Montmartre“, wo er die Kiki sagen lässt „Ich will nicht morgen schon Dein gestern sein“.

Das sind herausragende Schlagertexte. Haben die Nazis die nicht instrumentalisiert?

Sogar eine rechtsradikale Punkband hat es geschafft, eine Passage eines Chanson- Textes von Gilbert zu klauen. Aber grundsätzlich haben die Nazis doch alle Texte jüdischer Künstler verboten. Von Hans Albers haben sie allerdings auch gerne mal „Hoppla jetzt komm ich“ aus dem Film „Der Sieger“ von 1932 gehört. Der Film hat aber nichts mit Nationalsozialismus zu tun. Der beste Freund von Robert Gilbert war der Generalmusikdirektor der Ufa, Werner Richard Heymann. Und der hat unglaublich viele Evergreens geschrieben. Zum Beispiel die Melodie zum schon erwähnten Chanson „Das gibt’s nur einmal“. Das wurde auf den Champs Élysées nach dem Zweiten Weltkrieg als Friedenszeichen gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Franzosen haben ein deutsches Lied eingespielt, und die Russen haben’s in Berlin gemacht. Es erklang überall, und zwar unmittelbar nach der Kapitulation.

Aber bis heute hat man es in Berlin nicht geschafft, Robert Gilbert auf einem Straßenschild zu würdigen, sprich eine Straße nach ihm zu benennen?

Er ist in Berlin-Friedrichshain geboren, hat an der Warschauer Straße gelebt, wo heute ganz viele junge, hippe Leute wohnen. In diesem Kiez gibt es aber auch viele Straßen mit alter Bedeutung. Wenn man einen Flecken, vielleicht in der Nähe von Kaffeehäusern finden könnte, wäre das super. Ins Café ist Gilbert sehr gerne gegangen, wie viele Künstler. Es ist ein Ort der Inspiration. Wenn es dort so ein Straßenschild gäbe, das würde was ins Rollen bringen. Dann würden Leute fragen: „Wieso gibt’s hier einen Gilbert-Platz?“ Das wäre toll!

Worauf darf sich denn das Publikum zur Premiere der Internationalen Tage jüdischer Musik auf Usedom freuen?

Man wird beschwingt, vielleicht singend oder nachdenklich, lachend und berührt nach Hause gehen. Und das Schönste wäre, wenn jeder davon etwas in seinem Herzen behält.

Von Ludwig Labahn