Insel Usedom: Jetzt auch in Koserow kostenlose Coronatests möglich

Koserow

Endlich wird auch in Koserow kostenlos getestet. Ab Sonntag bietet das Testzentrum in der Physiotherapie des Hotels Hanse Kogge kostenlose Coronatest an, die jedem Bürger einmal pro Woche zustehen. Wie Michael Raffelt, der das Testzentrum betreibt, sagte, finden die kostenlosen Tests dreimal wöchentlich statt: sonntags, dienstags und mittwochs. Erstmals kostenloses Testen gibt es jetzt am Sonntag von 11 bis 14 Uhr. Am Mittwoch und Freitag wird jeweils von 13 bis 17 Uhr getestet.

Vor allem die Tests am Sonntag werden gern von Arbeitnehmern genutzt, die montags in ihren firmen eine entsprechende Bescheinigung vorlegen müssen oder die zum Arbeiten nach Skandinavien fahren. Gleichzeitig sucht das Testzentrum medizinisch geschultes Personal für die Durchführung und Auswertung der Tests. Interessenten werden gebeten, sich direkt in der Hanse Kogge Koserow zu melden.

Damit gibt es der Insel Usedom vom Norden über die Bernsteinbäder und Kaiserbäder bis zum Inselsüden kostenlose Testzentren. Sie befinden sich in der Apotheke in Karlshagen, ab kommende Woche auch in der Trassenheider Kurverwaltung, in der Kurverwaltung Zinnowitz, in der Hanse Kogge Koserow, in Ahlbeck direkt an der polnischen Grenze und in der Stadt Usedom. Außerdem gibt es noch die beiden Wolgaster Testzentren im Sportforum und im MMZ-Möbelmarkt.

Von Cornelia Meerkatz