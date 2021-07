Insel Usedom: Kaiserbäder Sommerkino mit Deutschlandpremiere von „Nordic Pulse“

Heringsdorf

Das Kaiserbäder Open Air Sommerkino am Meer zeigt am Freitag, dem 9. Juli, auf seiner 32 qm großen LED-Leinwand im Ostseewasser die Deutschlandpremiere einer inspirierenden Dokumentation über das vom Usedomer Musikfestival initiierte und von Nord Stream 2 geförderte Baltic Sea Philharmonic und Kristjan Järvi. „Nordic Pulse“, unter der Regie des renommierten Filmemachers David Donnelly begleitet das Baltic Sea Philharmonic auf zwei seiner bahnbrechenden europäischen Tourneen im Jahr 2017 – „Waterworks“ und „Baltic Folk“ – auch bis nach Peenemünde.

Es ist das Porträt einer außergewöhnlichen Gruppe von Musikern aus zehn verschiedenen Nationen, die sich auf eine entdeckungsreiche Reise zu sich selbst begeben und damit zugleich das Orchester neu erfinden. Der Film zeigt, wie das Baltic Sea Philharmonic Erwartungen, die an ein Orchester gerichtet sind, in Frage stellt. Er ist damit auch die Geschichte seines visionären Dirigenten, Kristjan Järvi, der das Konzerterlebnis für das Publikum und das Denken über die Welt verändern will.

Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals und des Baltic Sea Philharmonic: „Die Dokumentation ‚Nordic Pulse‘ bietet einzigartige Einblicke in das Universum Baltic Sea Philharmonic und Kristjan Järvi. Wir sind unglaublich stolz, dass dieser Film auch Dank der großzügigen Unterstützung von Nord Stream 2, dem Gaspipeline-Betreiber durch die Ostsee, zustande gekommen ist.“

Film wird im August und September noch einmal gezeigt

„Nordic Pulse“ feierte 2019 seine Weltpremiere beim „Black Nights Film Festival“ (Filmfestival der dunklen Nächte) in Tallin. Der Film folgt Järvi und dem Orchester in neun Städte in vier Ländern, mit exklusivem Filmmaterial von Veranstaltungsorten wie der spektakulären Elbphilharmonie in Hamburg und dem Historisch-Technischem Museum Peenemünde. Auf dessen Gelände, den ehemaligen Heeresversuchsanstalten der Nazis, wurde im Zweiten Weltkrieg die V2 für kriegerische Zwecke entwickelt. Es war die erste Rakete, die die Grenzen zum Weltall erreichte. Heute ist das HTM, auch durch das Baltic Sea Philharmonic, ein Ort der Kultur, des Friedens und der Hoffnung.

Neben Interviews mit Järvi, Gastsolisten und Musikern des Orchesters, erleben Zuschauer auch Järvis Bruder, den Dirigenten Paavo Järvi und den einflussreichen amerikanischen Autor Robert Greene. Wiederholungen dieser besonderen Filmvorführung folgen am Dienstag, dem 3. August und Freitag, dem 10. September, einen Tag vor dem großen Peenemünder Konzert des Usedomer Musikfestivals mit dem Orchester.

Karten und weitere Informationen unter ticket@sommerkino-heringsdorf.de

Von Cornelia Meerkatz