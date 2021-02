Pudagla/Ückeritz/Wolgast

Die kommunale Kindertagesstätte „Kückenhorst“ in Pudagla auf der Insel Usedom öffnet am Montag, dem 1. März, wieder für die Notbetreuung. Die Einrichtung musste geschlossen werden, nachdem es Anfang Februar die ersten Corona-Fälle gegeben hatte. Es waren sowohl Kinder als auch das Personal betroffen. Das bestätigte der Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Das Ausbruchsgeschehen betraf dann aber auch weitere Erstkontakte im familiären Bereich der Mitarbeitenden und der Kinder. Insgesamt wird bei der Kita Kückenhorst von 30 Corona-Fällen gesprochen. Glücklicherweise habe es sich laut Pudaglas Bürgermeister Fred Fischer bei den Erkrankungen um eher leichtere Fälle gehandelt.

Die meisten Erzieherinnen und Erzieher der Kita seien bereits aus der Quarantäne zurück und wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt. „Nun bereiten wir die Öffnung vor. Allerdings ist wegen des hohen Inzidenzwertes im Kreis und speziell im Amt Usedom-Süd weiter nur eine Notbetreuung der Kleinen möglich“, so das Gemeindeoberhaupt.

Inzidenz klettert im Süden der Insel auf 573

Usedom-Süd ist aktuell enorm betroffen. Die Inzidenz lag am Montag bei 573. Hauptursache sollen Feiern und Zusammenkünfte im privaten Bereich sein. So soll es in Ückeritz eine größere Geburtstagsfeier gegeben haben, bei der sich mehrere Menschen infizierten.

Durch das Nichteinhalten der geltenden Kontaktbeschränkungen durch Bürger soll es zu mehreren Infektionen im privaten Bereich auch in den Gemeinden Mellenthin und Benz gekommen sein. Der Landkreis wollte lediglich bestätigen, dass Fälle aus dem privaten Bereich die größte Anzahl der Covid-19-Erkrankungen im Bereich Usedom-Süd ausmachen.

Der Pudagler Bürgermeister appellierte in diesem Zusammenhang noch einmal an die Einwohner auf der Insel, in Wolgast und den umliegenden Orten, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten, weil sonst jegliche Lockerung Utopie bleibe.

Peene-Werft: Nur zwei neue Fälle

Auf der Peene-Werft in Wolgast scheint sich das Corona-Geschehen dagegen verlangsamt zu haben: Wie Werftsprecher Oliver Grün auf Nachfrage sagte, seien nunmehr seit Mitte Januar 33 Corona-Fälle in der Belegschaft bekannt geworden. Damit sind in den zurückliegenden acht Tagen lediglich zwei neue Corona-Fälle dazugekommen.

Von Cornelia Meerkatz