Heringsdorf

Schweren Herzens haben Kersten Fubel und Georg Kurze vom Förderverein Kleinkunst Insel Usedom e. V. nach reiflicher Überlegung und Entscheidung im Vorstand des Vereins das Kleinkunstfestival 2021 abgesagt. Beide wirkten sehr geknickt, als sie nun das abermalige Aus des Events nach der Absage im vergangenen Jahr verkünden. Sehr viel Herzblut stecken die Macher Jahr für Jahr in die Veranstaltung und auch in deren Vorbereitung.

Sie besuchen bundesweit Künstlermessen, Varietéauftritte und andere Veranstaltungen, um in Kontakt mit Künstlern zu kommen, die sie für ihr Festival auf Usedom und für das Varieté am Meer engagieren wollen. Alljährlich bewerben sich mehr als 200 Künstler und Ensembles aus verschiedenen Ländern für die Teilnahme am Internationalen Kleinkunstfestival Insel Usedom. Diese Bewerbungen sind zu sichten und letztendlich rund zwei Dutzend Teilnehmer für das Pfingst-Festival auszuwählen. Dazu kommt, für die Künstler aus aller Welt Quartiere zu organisieren und Fördermittel einzuwerben.

Nur deutsche Künstler sollten auftreten

All das ist nun erneut für die Katz. Insofern ist die Enttäuschung nachvollziehbar, die Fubel und Kurze befällt. Dabei hatten sie Hoffnung bis zuletzt. „Wir hatten den ersten Termin vor Ostern gesetzt, weil wir den Künstlern zeitnah mitteilen wollten, dass das Festival stattfindet. Es sollte ohne Wettbewerb und nur mit Künstlern, die in Deutschland leben, durchgeführt werden“, erläutert Kersten Fubel.

Festgehalten hätte man an den Performances in eingezäunten Bereichen auf der Heringsdorfer Promenade und an Gastauftritten in anderen Seebädern. Das Varieté wäre kürzer und ohne Pause durchgeführt worden, dafür an zwei Abenden. „Es war alles gut geplant und vorbereitet“, so Fubel. Das war am 26. März. „Da hab ich den im Ausland lebenden Künstlern abgesagt“, ergänzt Georg Kurze.

Das Duo Latte Makatio begeisterte vor drei Jahren das Publikum. Quelle: Dietmar Pühler

Keine Öffnungsperspektive für den Tourismus

Zwei Wochen später beriet sich der Vorstand erneut. „So wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln und sich die Politik verhält, haben wir letztendlich entschieden, ganz abzusagen“, macht Kersten Fubel klar. Mit zu der Entscheidung habe beigetragen, dass nach wie vor keine Öffnungsperspektive für den Tourismus zu sehen sei. „Wenn keine Touristen da sind, brauchen wir es nicht zu machen“, meint Kurze.

Eine Rolle spielte aber auch, dass die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen für den eingezäunten Veranstaltungsbereich auf der Promenade rund 30 000 Euro zusätzlicher Kosten verursacht hätten. Zwar gab es eine Förderzusage vom Land über 10 000 Euro, jedoch „über 20 000 Euro hätten uns gefehlt“, unter anderem für angemietete Zimmer in Pensionen und Hotels, erklärt Kurze. Denn seit Jahren reichten die gesponserten Hotelbetten für die engagierten Künstler nicht aus und es müssten etliche dazugekauft werden.

Veranstaltungsbranche wird im Stich gelassen

Der Organisationschef sieht die Veranstaltungsbranche einmal mehr im Stich gelassen. Während andere Wirtschaftsbereiche staatliche Unterstützung erhielten, wäre der Kleinkunstverein auf einem Großteil der durch die Corona-Pandemie verursachten Kosten sitzen geblieben. „Wir sind eben kein Bundesligaverein und keine Werft“, sagt er frustriert.

Ein wenig Trost spendeten ihnen Künstler und Hoteliers, die sie vor der Öffentlichkeit über die Absage informierten. „Wir haben ganz viel Zuspruch von Künstlern erhalten. Alle sind traurig, verstehen aber unsere Lage und wollen nächstes Jahr kommen. Einige Hotels haben sich zurückgemeldet“, sagt Fubel, der diesen Rückhalt zu schätzen weiß.

Für alle, die schon Tickets für das Varieté am Meer gekauft haben, hat er gerade die Info erhalten, dass Reservix mit der Rückabwicklung beauftragt wurde. Allerdings, so macht er deutlich, seien auch nur ganze zehn Tickets abgesetzt worden. Sonst seien es zum jetzigen Zeitpunkt um die 80, was verdeutliche, dass die Menschen derzeit sehr zurückhaltend seien.

Weit gereist für das Kleinkunstfestival auf Usedom: Mr. Spin aus Australien. Quelle: Dietmar Pühler

Festival soll dennoch weitergehen

Wie aber geht es nun weiter mit dem Kleinkunstfestival nach dem zweiten Nackenschlag innerhalb eines Jahres? „Die Motivation ist schon so, dass es weitergehen soll“, gibt Kersten Fubel das Meinungsbild des Vereinsvorstandes wieder. Aber: „Es wird schwieriger, da zwei Jahre die Helferschiene unterbrochen ist.“ Von daher wisse man nicht, ob es gelingt, neue Freiwillige für die vielen Hilfsjobs und die Kinderjury zu gewinnen.

Von Dietmar Pühler