Insel Usedom: Koserow macht sich schick für die neue Sommersaison

Koserow

Seinem Slogan, Juwel der Ostsee zu sein, will das Bernsteinbad Koserow auch in der bevorstehenden Saison möglichst ohne Einschränkungen gerecht werden. Deshalb legen sich aktuell unter anderem die Mitarbeiter der Firma Dauerbau mächtig ins Zeug. Sie sorgen dafür, dass die marode, gelb geklinkerte Zuwegung zum Seebrückenvorplatz ein neues (und hoffentlich langfristig stabileres) Betonsteinpflaster erhält.

Laut Bürgermeister René König (parteilos) ist der erste Bauabschnitt bereits fertiggestellt, der zweite jetzt in Arbeit. „Wenn alles klappt, hoffe ich, dass die Straße Ende März fertig ist“, sagt das Ortsoberhaupt und ist voll des Lobes über die Bauausführung und das Arbeitstempo. Er geht davon aus, dass dann auch bei der Gesamtabnahme dem ausführenden Unternehmen ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt werden kann. Das Vorhaben ist mit rund 200 000 Euro veranschlagt und komplettiert das Umfeld der neuen und nach wie vor allseits hoch gelobten Seebrücke, dem beliebten Treffpunkt für Gäste und Einheimische des Seebades.

Neue Zufahrt zur Seebrücke

Eine gewisse zeitliche Verzögerung beim Straßenbau war eingetreten, weil im Untergrund mehr Beton als erwartet verbaut und zunächst erst aufwendig wegzustemmen war. König ergänzt: „Bevor man künftig von der Hauptstraße auf die Zufahrt einbiegt, wollen wir auch noch die Busspur durchziehen und mit Pflaster optisch sichtbar machen. Das dient dem Ansinnen, den bisherigen Suchverkehr möglichst von vornherein zu reduzieren.“ Die Strandbesucher sollen auf den ausgewiesenen Parkplätzen wie etwa am Torfloch ihre Fahrzeuge abstellen und dann zu Fuß Richtung Strand gehen.

Auch für die Mitstreiter des örtlichen Bauhofes gibt es aktuell – wie freilich das gesamte Jahr über – eine Menge zu tun. Unter anderem wird der komplette, turnusmäßige Baumschnitt an der Lindenstraße vorgenommen. Im Strand- und Promenadenbereich gelten gründliche Kontrollen eventuell nötigen Sanierungen den öffentlichen Toiletten. Nach den neuen Pergolen am Seebrückenvorplatz sollen weitere Richtung „Kiek över“ folgen, am Weg dorthin werden in Kürze auch die neu beschichteten Sitzbänke wieder aufgestellt und montiert.

Bootsanleger wird bald flott gemacht

Und es ist auch nur noch eine Frage von wenigen Wochen, dass der Bootsanleger an der Seebrücke wieder verlegt wird. Schließlich sollen hier ab Ostern regulär wieder Schiffe der Adler-Seereederei festmachen können. Nach den jüngsten Stürmen aus Nordost und teilweisen Sandabbrüchen will laut Kurdirektorin Nadine Riethdorf das Staatliche Amt im Bereich unterhalb der Strandtreppe in Verlängerung der Siemensstraße neue Abböschungen vornehmen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Und in Sachen Kultur versuchen wir, uns in ganz kleinen Schritten und in den Räumen der Kurverwaltung sowie draußen dem normalen Standard wieder anzunähern“, so Riethdorf weiter. Alles hänge natürlich davon ab, wie sich die Pandemie und ihre maßgeblichen Kennziffern entwickeln.

Koserower Architekt plant Neugestaltung des Kurplatzes

Schließlich gilt das Augenmerk der Verantwortlichen der Neugestaltung des Kurplatzes. Nach der europaweiten Ausschreibung ist laut Bürgermeister inzwischen die Vergabe an das örtliche Architektur- und Planungsbüro Dreischmeier erfolgt, so dass nunmehr der Zeitpunkt gekommen ist, sich vertraglich zu einigen und im Abschluss intensiv um Fördermittel zu bemühen. Der Kurplatz soll mit seiner geplanten modernen Neugestaltung nach der Seebrücke der nächste touristische Hotspot Koserows werden. Wann er das sein wird, vermag allerdings momentan noch niemand verbindlich zu sagen.

So soll die neue Vineta-Grundschule in Koserow aussehen. Quelle: Architekt BDA und Stadtplaner Achim Dreischmeier, Koserow

Ein Stück weit aktueller ist indes bereits das Vorhaben, die dringend benötigte, neue Grundschule zu errichten. René König: „Wir warten beinahe täglich auf die Baugenehmigung durch den Landkreis.“ Sobald diese schriftlich vorliege, gehe es auf in Richtung Landeshauptstadt, um auch dafür die unerlässlichen Zuschüsse einzuwerben. Nicht nur, dass das Objekt nach aktuellem Stand rund 12 Millionen Euro verschlingen wird, sondern auch die sich ständig verteuernden Baustoffpreise werden die Gemeinde vor erhebliche zusätzliche Herausforderungen stellen.

Von Steffen Adler