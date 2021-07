Insel Usedom: Koserower Rewe-Pläne entfachen erneut heftigste Kontroversen

Koserow

Diese Einwohnerfragestunde hatte höchste Brisanz. Satte 60 Minuten lang sahen sich die Mitglieder des Bauausschusses einer Fülle von Fragen, Forderungen und kritischen Einwänden zum Thema „zweiter Markt“ ausgesetzt. Längst nicht alle konnten zur Zufriedenheit der Bürger beantwortet werden.

Die Initiative um Sprecherin Kerstin Rupp wehrte sich gegen die Verunglimpfung als „Selbsthilfegruppe“. Sie wollte wissen, ob es ausreichend Analysen zum Versorgungsbedarf in Koserow und auf der Insel gebe, ob es ein aktuelles Einzelhandelskonzept gebe, ob das Ansinnen des Investors sowie von Rewe gründlich genug geprüft worden sei, ob die Verantwortlichen die bereits heute katastrophale Verkehrssituation rund um den Kreisel ausreichend in Betracht gezogen hätten und die Folgen für Fußgänger und Radfahrer, Einheimische und Touristen bedacht worden seien.

BI: Überdimensionierter Markt am falschen Standort

Die Bürgerinitiative (BI) fühlt sich nach eigener Darstellung nicht ausreichend ernst genommen. Sie strapazierte immer wieder die Annahme, dass hier am falschen Standort ein überdimensionierter Markt – die Rede war gar vom größten auf der ganzen Insel – errichtet und rasch „durchgedrückt“ werden soll. Die Verantwortlichen der Gemeinde rechtfertigten hingegen ihr Vorgehen mit dem seit Jahren bekannten Wunsch vieler Koserower und Touristen nach einem zweiten Markt.

Ausschuss-Chef Karsten Mußgang (CDU) informierte darüber, dass andere Supermarktbetreiber die jetzt wieder erwogene Fläche an der Förster-Schrödter-Straße als unakzeptabel verworfen hätten, was Bürgermeister René König (parteilos) mit Hinweis auf Vertreter von Norma und Lidl bestätigte. Ob man diese Gespräche protokolliert habe und ihr Inhalt jetzt nachvollziehbar sei – diese berechtigte Frage mussten die Volksvertreter verneinen.

Versprochene Veränderungen lassen auf sich warten

In der teils heftigen und hoch emotionalen Auseinandersetzung drehte sich vieles um die Frage, ob das bisherige Rewe-Projekt mit 1600 Quadratmetern Verkaufsfläche überhaupt nach Koserow passe. Sogar ablehnende Stimmen aus den Nachbarorten sowie Unterschriften dortiger Einwohner hat die BI gesammelt. Harsche Kritik mussten sich die nicht anwesenden Vorhabensträger auch dazu gefallen lassen, dass sie – entgegen der Ankündigung auf der Bürgerversammlung im Mai – bislang keine Veränderungen an ihren Plänen vorgenommen, geschweige denn sie der BI mitgeteilt haben.

In diese Kritik stimmten die Gemeindevertreter allerdings mit ein. Auch hier warte man bisher vergeblich auf Kompromissangebote. Das war wohl schließlich auch der Hauptgrund, dass nach der kontroversen Debatte der Ausschuss mit knapper Mehrheit dafür votierte, den Aufstellungsbeschluss zum B-Plan 10 zunächst zu verschieben. Vier von neun Beteiligten votierten sogar für das rigorose Ablehnen des Planes. Die BI wertete das Ganze als Teilerfolg ihrer Bemühungen um eine bürgerfreundlichere Lösung.

Koserows Bürgermeister René König (parteilos) versichert, dass sich die Gemeindevertretung nicht vor einer Baudimensionierung drücken wird. Quelle: Tilo Wallrodt

Am 12. Juli entscheidet Gemeindevertretung

Allerdings muss noch die Gemeindevertretung am 12. Juli dazu beraten und beschließen. Laut Architekt Achim Dreischmeier könnte bei etwas mehr Mut eine Ablehnung bedeuten, an das umstrittene Gesamtvorhaben gänzlich neu heranzugehen und auch Alternativen in die Erörterungen einzubeziehen.

Das phasenweise heillose Tohuwabohu hatte Thomas Wellnitz befrieden können, indem er die Kritik der BI am vorliegenden Aufstellungspapier als gerechtfertigt bezeichnete. Damit könnte der Planer „drauflosplanen“, ohne dass die Gemeinde in der Lage wäre einzugreifen. Also müssten zuvor genauere Angaben im Sinne von Größe, Lage und Charakter des Baukörpers festgeschrieben werden. Friedhelm Lietz wusste zu erklären, dass der Investor drei Wochen in Urlaub gewesen sei und man daher erst jetzt eine Kompromissofferte erwarten dürfe. Die Gemeindevertreter Eckert und Parow hatten in einem eigenen Antrag gefordert, auch alternative Standorte ernsthaft zu prüfen.

Brief aus Schwerin bestärkt BI

Bürgermeister König versicherte allen Anwesenden ein weiteres Mal: „Die Gemeinde wird keiner Planung folgen, die den zu Recht aufgeworfenen vielen Sachfragen im Bereich der Standortwahl und Baudimensionierung aus dem Weg zu gehen versucht“ und sich als nicht kompromissbereit erweise.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kritiker wiederum fühlen sich vom Schweriner Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung unterstützt. In einem der BI vorliegenden Brief aus Schwerin an König vom 15. Juni wird vorsorglich eine landesplanerische Bewertung des Vorhabens vorgenommen. Diskutiert worden seien bereits am 25. April 2018 weitere Varianten wie die Erweiterung des Netto-Marktes und die Umnutzung des Getränkemarktes in einen Fachmarkt der Firma Stolz. Eine Ansiedlung des Marktes südlich der B111 – neben „Karls“ – wurde damals aus raumordnerischen und landesplanerischen Erwägungen verworfen.

Alternative möglichst fußläufig zu erreichende Standorte seien zu prüfen. Die geplante Größe von 1600 Quadratmetern stehe in keinem angemessenen Verhältnis zur Größe der Gemeinde. Sie erzeuge zusätzlichen Kundenverkehr. Außerdem seien negative Auswirkungen für Märkte in den umliegenden Orten zu befürchten. Kritisch merkt das von Christian Pegel (SPD) geführte Ministerium im Brief an, dass es nach dem Termin von 2018 leider keine weitere der damals verabredeten Diskussionen zum Thema Markt gegeben habe.

Von Steffen Adler