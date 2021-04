Insel Usedom: Kreis eröffnet Impfaußenstelle in Koserow

Koserow

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald öffnet am kommenden Montag, den 19. April, die bereits vorbereitete Impfaußenstelle in Koserow auf der Insel Usedom. Das Impfcenter befindet in der Koserower Hauptstraße 31 in den Räumen der Gästeinformation direkt hinter der Kurverwaltung und wird von Montag bis Freitag in der Zeit 9 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Das Impfangebot des Landkreises richtet sich ausschließlich an Menschen über 70 Jahre sowie Frauen und Männer mit entsprechender medizinischer oder beruflicher Indikation. Verimpft wird ausschließlich der Impfstoff von BiontechPfizer.

Impfen nur mit Termin

Um geimpft zu werden, müssen Berechtigte einen Termin über das landesweit zuständige Callcenter, Telefon 116117 oder 0385 / 20 27 11 15 oder per Online-Registrierung über das Landesamt für Gesundheit und Soziales MV unter corona-impftermin-mv.de vereinbaren.

Die Impfaußenstelle in Koserow ist neben den beiden ständigen Impfzentren in Greifswald und Pasewalk dann nach der Einrichtung in Anklam die zweite von insgesamt sieben Außenstellen des Kreises. In der kommenden Woche soll auch die Impfaußenstelle in Wolgast eröffnet werden.

Mit den Außenstellen in Koserow und Wolgast soll vor allem älteren Bürgern die weite Anfahrt nach Greifswald oder Pasewalk erspart bleiben. Bereits seit Anfang Februar sind beide Außenstellen startklar, bisher fehlte es aber an Impfstoff.

Von Cornelia Meerkatz