Ückeritz

Auf dem Campingplatz in Ückeritz haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonnabend zwei gesicherte Fahrräder, die sich auf einem Fahrradträger an einem Pkw befanden, entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um Mountainbikes der Marken Giant (Typ: Trance 2.0) und Scott (Typ: Genius). Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf 3200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter aufgenommen. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Heringsdorf, Tel. 038378/279-224, entgegen.

Cornelia Meerkatz