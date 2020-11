Zempin/Ahlbeck

Nachdem bereits am vergangenen Donnerstag 30 Coronafälle im Pflegeheim „Haus am Ostseestrand“ Zempin auf der Insel Usedom bekannt geworden waren – 17 Bewohner und 13 Mitarbeiter hatten sich infiziert – registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises weitere Fälle. Das teilte eine Sprecherin der Landkreises am Sonnabendnachmittag mit. Das gesamtes Haus steht mittlerweile unter Quarantäne, es gilt ein Besuchsverbot.

Die Bewohner der privat betriebenen Einrichtung mit 80 Plätzen wurden am Mittwoch und Donnerstag vom Katastrophenschutz des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern-Greifswald unterstützt. Der Landkreis hatte ihn alarmiert. In drei Schichten kamen insgesamt sieben ehrenamtliche Helfer und eine hauptamtliche Mitarbeiterin aus der Corona-Einheit zum Einsatz. Außerdem hat die Heimaufsicht des Landkreises vier Pflegedienste kontaktiert, die kurzfristig Personal bereitstellen können.

Anzeige

Auch in der Rehaklinik im Seebad Ahlbeck gab es nach zwei positiv getesteten Personen vier weitere Fälle. Noch am Donnerstag war lediglich von einem Coronafall in der Reha-Klinik die Rede gewesen. Damit kristallisieren sich momentan die beiden Einrichtungen in Zempin und Ahlbeck als Hotspots auf Usedom heraus. Im Kursana Domizil in Torgelow, einem Pflegeheim, wurden ebenfalls zwei weitere Personen positiv getestet. Auch hier gilt wie im Pflegeheim in Zempin ein Besuchsverbot.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Quarantäne für 70 Schüler und Lehrer in Ahlbeck

Doch auch in Schulen und Kitas in Vorpommern-Greifswald bleibt die Lage angespannt. An der Europäischen Gesamtschule in Ahlbeck auf der Insel Usedom registrierte das Gesundheitsamt einen positiven Fall, daraufhin wurden 70 Schüler und Lehrer als Kontaktpersonen ermittelt, die nun in Quarantäne sind.

Lesen Sie auch

In der Pestalozzischule in Greifswald gibt es einen neuen Corona-Fall – 13 Personen sind in Quarantäne. Auch an der Erich-Weinert-Grundschule wurde eine Person positiv getestet – dort sind insgesamt 95 Schüler und Pädagogen in Quarantäne. An der Caspar-David-Friedrich-Schule in Greifswald gibt es zwei Folgefälle, weitere Maßnahmen sind hier nicht bekannt. Ähnlich ist die Situation in der Kita Zwergenland in Greifswald. Hier wurden fünf Folgefälle registriert.

Von Cornelia Meerkatz