Insel Usedom: OZ-Leser-Talk zur Landtagswahl in Koserow

Am 26. September ist Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die Parteien und ihre nominierten Kandidatinnen und Kandidaten haben nicht mehr viel Zeit, die Wählerinnen und Wähler von Zielen zu überzeugen. Daher laden wir Sie am kommenden Montag, dem 6. September, zu unserem OZ-Leser-Talk mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der etablierten Parteien für den Wahlkreis 30 ein, zu dem die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, die Ämter Usedom-Nord, Usedom-Süd, Am Peenestrom und Lubmin gehören.

Die Fragen der Leser beantworten Stefan Weigler (CDU), Falko Beitz (SPD), Stephan J. Reuken (AfD), Christoph Wendtland (Grüne), Simone Dehn (Linke) und Christian Bartelt (FDP), der stellvertretend für Ann-Kristin Hanell an der Diskussionsrunde teilnimmt. Moderiert wird die Veranstaltung von Cornelia Meerkatz, Leiterin der OZ-Lokalredaktion Zinnowitz, und Alexander Loew, Leitender OZ-Redakteur. Die Veranstaltung kann im Internet verfolgt werden, sie wird live gestreamt. Den entsprechenden Link dazu veröffentlichen wir in unserer Wochenendausgabe.

Live-Stream im Netz

Der OZ-Leser-Talk findet in Koserow im Hotel „Nautic“, Triftweg 4, statt. Für die Teilnahme ist unbedingt eine Anmeldung erforderlich. Außerdem gelten für die Veranstaltung die im Hotel gültigen 3G-Coronaregelungen (geimpft, genesen, getestet). Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und dauert bis 21 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Pandemiebedingt sind die vorhandenen Platzkapazitäten auf 60 Personen beschränkt. Seien Sie schnell und melden sich an. Die Anmeldung ist möglich von Mittwoch, dem 1. September, 17 Uhr bis Freitag, dem 3. September, 13 Uhr. Ihre offizielle Anmeldebestätigung erhalten Sie dann von uns per Telefon am Freitag, dem 3. September. Der Eintritt ist kostenfrei.

Hier geht es zur Anmeldung.

Anmeldung ist erforderlich

Wegen der geltenden Coronabeschränkungen laufen wir während der Veranstaltung für Fragen nicht mit dem Mikro durchs Publikum. Stattdessen bitten wir Sie, Ihre Frage(n) an die Kandidatinnen und Kandidaten bereits bei der Anmeldung mit anzugeben. Tragen Sie diese auf der dafür gekennzeichneten Seite ein. Wir bündeln die Fragen thematisch und arbeiten diese dann im Komplex und mit Namensnennung des Fragenden ab.

Übrigens: Auch wenn Sie nicht zu den 60 Anmeldungen gehören, können Sie trotzdem eine Frage stellen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am OZ-Leser-Talk. Bitte beachten Sie: Es gibt vor Ort nur begrenzte Parkmöglichkeiten. Wir bitten Sie daher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder das Fahrzeug auf öffentlichen Parkplätzen im Umfeld des Hotels abzustellen.

Von Cornelia Meerkatz