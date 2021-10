Insel Usedom: Parkplatzsuche am Baumwipfelpfad sorgt für Probleme

Heringsdorf

Das ganz große Verkehrschaos am Heringsdorfer Bahnhof durch den im Juni neu eröffneten Baumwipfelpfad ist während der Saison ausgeblieben. Dennoch kam es im Hochsommer zu erheblichem Parkplatzsuchverkehr im weiteren Umkreis der neuen Besucherattraktion. Deshalb sieht Bauamtsleiter Andreas Hartwig auch dringenden Handlungsbedarf. „Es lief nicht reibungslos. Der Ordnungsdienst ist umfangreich tätig geworden und hatte unterschiedlich viel zu tun“, sagte er in der jüngsten Bauausschusssitzung auf Nachfrage von Ausschussmitglied Harald Linde. Das größte Problem seien das Parken und die Reisebusse. „Die Besucherfahrzeuge standen bis zum Waldrand hin“, so Hartwig weiter.

Handlungsdruck bestehe insbesondere für das Parken von Pkw und Fahrrädern. Der Betreiber des Baumwipfelpfades, die Erlebnis Akademie AG Bad Kötzting, schätze ein, dass in den Stoßzeiten mindestens 120 Fahrradstellplätze benötigt werden, erklärte Hartwig. Deshalb hätte die Erlebnis Akademie im Sommer nachgerüstet und 30 weitere Fahrradbügel zu den bereits vorhandenen 30 vor dem Eingangsgebäude installiert.

Das Eingangsgebäude des Baumwipfelpfades. Radfahrer können bis vor die Tür fahren. Quelle: Dietmar Pühler

Parkhaus und Fahrradparkturm

Dabei soll es aber nicht bleiben. Denn im Zuge der Planung für den Baumwipfelpfad hatte die Gemeinde eine Neuorganisation des Bahnhofsvorplatzes ins Auge gefasst. Der soll einerseits ÖPNV-Drehscheibe sein und andererseits mehr Kapazitäten an Stellplätzen bereithalten. Dafür ist ein Pkw-Parkhaus mit bis zu 300 Stellplätzen geplant sowie ein Fahrradparkturm mit 120 Stellplätzen.

Der Fahrradparkturm soll auf einer Fläche vor dem Imbiss auf der rechten Seite der Straße Am Bahnhof errichtet werden. Für den Bau sei der Eigenbetrieb Kaiserbäder zuständig und nicht die Gemeinde, erklärte Andreas Hartwig. Der habe bereits eine Anlage in der Nähe von Stuttgart besichtigt und befinde sich in der Vorplanung. Der Bauamtsleiter geht davon aus, dass noch in diesem Jahr ein Fördermittelantrag dafür gestellt wird.

Mini-Kreisel funktioniert gut

Das Auto-Parkhaus sei noch nicht ganz so weit in der Planung. Fest stehen jedoch der Grundriss, die Ebenen, die Konstruktion und die Anzahl der Stellplätze. Die Gemeindeverwaltung ist, so drückt es Hartwig aus, für den Rest verantwortlich, sprich für die Verkehrsflächen vor dem Bahnhof, die Haltestellen für Busse, Taxis und Kurzzeitparker sowie die Grünflächen.

Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll schließlich auch noch der Verkehrsknoten L 266/Friedenstraße/Waldbühnenweg/Am Bahnhof neu geordneten werden. Als kurzfristige Maßnahme wurde für den Verkehr zum und vom Waldbühnenweg sowie Bahnhof ein Minikreisel errichtet, der laut Ausschussmitglied Jürgen Merkle viel belächelt wurde. Aber: „Der Kreisverkehr hat sich bewährt. Es ging überraschend gut“, so seine Einschätzung. Bauamtschef Hartwig äußert sich eher zurückhaltend: „Die Delbrückstraße war noch Baustelle. Man muss sehen, wie sich das entwickelt.“

Von Dietmar Pühler