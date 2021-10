Heringsdorf

Am 28.10.2021 gegen 19:30 Uhr kam es auf der K21 zwischen Loissin und Neuendorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die K21 aus Richtung Loissin kommend in Richtung Neuendorf. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und es kam zum Aufprall gegen einen Baum.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 15.500 Euro, sodass der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Pkw musste nach erfolgter Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen, wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Loissin und Kemnitz alarmiert. Die Betriebsstoffe konnten mit Bindemitteln beseitigt werden. Im Anschluss wurde die Fahrbahn gereinigt. Die K21 wurde für die Durchführung der Unfallaufnahme und die anschließende Bergung des Pkw für die Dauer von 2,5 Stunden voll gesperrt.

Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten bei der Fahrerin Atemalkohol wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Es folgten die Blutprobenentnahme, die Erstattung einer Strafanzeige und der Führerschein wurde sichergestellt.

Von RND/ dpa