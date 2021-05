Ückeritz

Toni Schulz (32) bleibt optimistisch. Der Chef des örtlichen Eigenbetriebes Kurverwaltung hat zwar wie viele andere Beobachter die jüngste Gemeindevertretersitzung mit kritischer Distanz verfolgt (die OZ berichtete über die verbalen Ausfälle), doch seien nach seinen Worten mindestens zwei wichtige Grundsatzentscheidungen getroffen worden, die der Entwicklung des Bernsteinbades nunmehr frischen Wind verleihen sollen.

Sie beziehen sich zum einen auf den B-Plan Nr. 14 zur Umgestaltung des Campingplatzes und zur Neueinordnung des Bauhofes sowie zum anderen auf die letzte Ausbauetappe des Hafens Stagnieß. In beiden Fällen handelt es sich um wertintensive Investitionen, die Schulz wie Bürgermeister Kindler und engagierte Gemeindevertreter für unerlässlich hält, um in Sachen Attraktivität des Ostseebades weiter voranzukommen. „Und nur darum muss es uns durch die tägliche Arbeit doch gehen. Ückeritzer wie Feriengäste sollen sich hier im Ort wohlfühlen und, was die Urlauber anbelangt, gern wiederkommen“, hebt der Kurdirektor hervor.

Investition im Hafen Stagnieß nur mit Fördermitteln möglich

Im bis 2013 schon zu großen Teilen ausgebauten Hafen soll nun noch auf der rechten Seite der Ausfahrt eine weitere Stahlspundwand eingezogen werden, um zunehmenden Sedimenteintrag zu vermeiden und damit die Versandung der Fahrrinne künftig zu unterbinden. Das ermögliche Booten mit mehr Tiefgang das gefahrlose Befahren des Hafens.

Momentan werden die Investitionskosten dafür auf 5,6 Millionen Euro beziffert und durch das Amt Fördermittelanträge ans Land erstellt. Wenn den Ückeritzern dabei Wohlwollen entgegenschlägt, könnte laut Schulz 2022 oder 2023 Baubeginn sein. Allerdings sei es angesichts der relativ niedrigen jährlichen Erlöse des Stagnießer Hafens in geringer fünfstelliger Höhe immer auch eine politische Entscheidung, was entwickelt wird und wie schnell es umgesetzt wird. Kommen Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent plus 5 Prozent Sonderzuweisung, dann könnte das Projekt wesentlich schneller angepackt werden, als wenn das Land nur 50 Prozent Förderung gewährt. Dann ist zwangsläufig auch ein Vorgehen in kleineren Schritten sowie zunächst lediglich eine neuerliche Ausbaggerung der Hafeneinfahrt denkbar.

Qualitätsmarke für Ückeritzer Campingplatz

Der 4,5 Kilometer lange und auf 13 Hektar Grund befindliche Campingplatz entlang des Ostseestrandes steht unmittelbar vor einer Verbandsklassifizierung zum 4-Sterne-superior-Areal. Damit zählt er neben den Campingplätzen von Karlshagen und Stubbenfelde zu jenen mit den besten Qualitätsmarken auf der Insel Usedom. Fünf von sieben Sanitärgebäuden sind bereits modernisiert, neue Parzellierungen erfolgen und Breitbandausbau für schnelles Internet ist in Aussicht gestellt. Nun können mit dem Grundsatzbeschluss vom April die Planer weiterarbeiten und die Verlagerung des örtlichen Bauhofes in Richtung Erlengrund angefasst werden.

An seinem jetzigen Standort sieht Schulz günstige Bedingungen für ein kleines, aber anspruchsvolles Tourismuszentrum, eine Art Mini-Potsdamer-Platz mit Gastronomie, Kinderspielplatz, Camper-Treff und eventuell einem kleinen Hostel zur Verlängerung der Saison. Schulz: „Eine solche Planung würde für uns den Stellenwert des Campingplatzes insgesamt weiter anheben und wäre mit den geringsten Verlusten von Plätzen für Gäste verbunden.“

Eine Ende 2020 erfolgte weitgehende Einigung von Bau- und Betriebsausschuss, Eigenbetrieb und Planungsbüro lässt die Umsetzung der Neustrukturierung hoffen. Immerhin wird über den B-Plan Nr. 14 bereits seit mehr als zehn Jahren heftigst debattiert und gestritten. Zeit also, damit endlich „zu Potte“ zu kommen.

Parkanlage für alten Kurplatz

Schließlich stand, wenn auch nur sehr kurz, das Thema „Alter Kurplatz“ auf der Agenda der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Zwar billigte das Gremium mehrheitlich eine Eilentscheidung des Ortsoberhauptes dazu nicht, doch nach der erfolgreichen Vorbereitung durch eine eigens dafür installierte Arbeitsgruppe sieht Schulz die bereits beschlossene Beauftragung von zwei Firmen für die Umgestaltung des Kurplatzes als Schritt in die praktische Umsetzung.

Gemeinsam sollen sie eine multifunktionale Parkanlage entstehen lassen – mit Platz für kleinere kulturelle Veranstaltungen wie auch für einen innerörtlichen Treff von Einheimischen und Urlaubern. Damit ist die von den meisten Ückeritzern abgelehnte Bebauung des Platzes vom Tisch. Und Optimisten gehen davon aus, dass noch im Mai erste Arbeiten für die neue Anlage, einschließlich später dann sanierter Kurmuschel, beginnen können. Bis zum Kartoffelfest im Herbst soll jedenfalls alles schick aussehen.

Von Steffen Adler