Der Tierschutzverein Insel Usedom hat eine Therapiekatze für einen alleinstehenden Menschen abzugeben. Das etwa vier Jahre Schmusekätzchen lief einer Karlshagener Familie zu. Die Familie kümmerte sich liebevoll um das verwahrloste und abgemagerte Tier und ließ es tierärztlich versorgen.

Dort fühlt sie sich geborgen und will nicht mehr nach draußen. Aber es gibt ein großes Problem: Das Kätzchen hat was gegen den langjährigen Hauskater. Der aber gehört schon deutlich länger zur Familie. Wenn man die Katze separat einsperrt, ist sie nur am Jaulen, weil sie bei ihren Menschen sein will – aber leider nur sie allein. aus diesem Grund möchte die Familie aus Karlshagen das Kätzchen in liebevolle Hände abgeben.

Wer braucht eine Schmusekatze nur für sich allein? Dem vierjährigen Tier fehlen auch schon ein einige Zähne, aber sie kann viele Streicheleinheiten für die Seele geben. Wer sein Zuhause gern mit diesem liebenswerten Kätzchen teilen will, meldet sich bitte beim Tierschutzverein Insel Usedom unter der Telefonnummer 038377/37783 oder auf dem Handy: 0160/3186778. Es wäre zu schön wenn sie ein neues Zuhause finden würde.

Von Cornelia Meerkatz