Insel Usedom: So kümmern sich junge Forstleute um die nächste Waldgeneration auf der Ferieninsel

Auf Usedom ist eine neue Waldgeneration im Entstehen, die den Anforderungen des Klimawandels deutlich besser standhalten kann. Zu jenen Forstleuten, die diesen neuen Wald in den Boden bringen und sich um ihn sorgen, gehören neben erfahrenen Forstleuten auch junge Forstinspekteure und frisch ausgebildete Forstwirte.

Sarah Ruder ist eine von ihnen. Seit einem halben Jahr gehört die junge Forstinspektorin zum Team des Forstamtes Neu Pudagla. Pünktlich zum Tag des Waldes am 21. März kümmert sie sich im Forstamt um die Beschaffung der jungen Pflanzen für die im Frühjahr anstehenden Aufforstungen. Sie freut sich, dass an diesem Tag Schulklassen tatsächlich junge Bäume in die Erde bringen.

Sylvia Schulz, die seit vielen Jahren im Forstamt auf der Insel Usedom tätig ist, wird an diesem 21. März Fünftklässler der Evangelischen Schule Benz betreuen, die eine kleinere Fläche eines privaten Waldbesitzers aufforsten. „Dieses Engagement für unseren Wald auf Usedom sollte auch bei anderen Schulklassen Nachahmer finden“, sagt Schulz.

Besondere Gegebenheiten im Insel-Forstamt

Sarah Ruder, als Forstinspektorin für Waldbau, Holz und Jagd zuständig, will später einmal Revierförsterin werden. Denn nicht nur beim Wald, auch bei den Förstern rückt die nächste Generation nach. Ihre jetzigen vielfältigen Aufgaben – neben der Beschaffung von Pflanzen gehören auch die Koordination von Arbeitskräften, der Holzverkauf und die Verwaltung von Jagdangelegenheiten dazu – sowie die Zusammenarbeit mit den fünf Revierförstern auf der Insel bereite sie gut darauf vor, sagt Sarah Ruder.

Ganz wichtig sei für sie im vergangenen Jahr das sogenannte Anwärterjahr im Forstamt Neu Pudagla gewesen. Das absolviert nun Lena Hagemann. Als Forstinspektoranwärterin lernt sie alle Abläufe im Forstamt kennen – in der tägliche Revierarbeit als auch in der Verwaltung. Die forstlichen und örtlichen Gegebenheiten der Insel Usedom bergen im Vergleich zu anderen Forstämtern auf dem Festland Besonderheiten, weiß die junge Frau. „Insbesondere der Küstenschutzwald erfordert eine besondere Behandlung, welche ich weder im Studium noch anderswo bisher so kennenlernen konnte. Auch die intensive touristische Nutzung des Waldes hat mir hier neue Blickwinkel eröffnet“, meint Lena Hagemann.

Praxiserfahrungen mit dem FÖJ

Zu den „jungen Neuen“ im Forstamt auf der Insel Usedom gehört auch Leif-Erik Bratner. Er war sich zunächst noch nicht ganz sicher ist, ob die Ausbildung zum Forstwirt oder auch das Studium der Forstwirtschaft die richtige Berufswahl für die Zukunft ist. Daher hat er sich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr entschieden. Sieben Monate ist er schon im Insel-Forstamt tätig. Er hat Waldführungen vorbereitet und durchgeführt, im Waldkabinett gearbeitet und die Forstwirte bei der Arbeit unterstützt. Mit den Revierförstern war er bei Drückjagden dabei, ebenso beim Auszeichnen der Bäume für die Holznutzung.

Das alles hat seinen Blick für die Arbeit in der Landesforst geschärft – nach dem Freiwilligen Ökologischen Jahr will er nun die Ausbildung zum Forstwirt machen. „Das FÖJ bietet mir viele Möglichkeiten, Wissen über den Wald, aber auch die Arbeit als Forstwirt oder Förster anzueignen. So kann ich für mein Ziel, die Ausbildung zum Forstwirt zu machen, bereits Einblicke und Praxiserfahrungen sammeln“, meint Leif-Erik Bratner.

Viele Besucher im Usedomer Wald

Die Ausbildung zum Forstwirt hat Johannes Wittnebel bereits im Juli des vergangenen Jahres abgeschlossen. Mit dem Ziel, in der Natur zu arbeiten, begann er zunächst die Ausbildung im Forstamt Lüttenhagen in der Feldberger Seenlandschaft. Auf Usedom schätzt er nun vor allem das selbstständige Arbeiten in der Truppe.

Sein besonderes Augenmerk gilt den vielen Waldbesuchern. Insbesondere der Holzeinschlag fordert erhöhte Sorgfalt, hat er schnell mitbekommen. „Einerseits haben viele Waldbesucher großes Interesse an den durchgeführten Arbeiten, fragen nach und schauen zu. Andererseits können nicht alle Waldbesucher die Gefahren richtig einschätzen“, sagt Wittnebel.

Waldbewirtschaftung ist notwendig

Im Vergleich zu seinem Ausbildungsforstamt liegt der Fokus auf der Insel daher weniger auf dem Holzeinschlag, dafür mehr auf der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit. Es sei wichtig, den Menschen die oft rabiat wirkenden Maßnahmen der Waldbewirtschaftung und deren Notwendigkeit zu erklären und Verständnis dafür zu wecken, lautet sein Fazit. Denn: Auf eine nachhaltige Nutzung von Holz folgt immer eine Wiederbegründung des Waldes, um ihn zu erhalten. Jährlich kommen neue Flächen dazu, auf welchen das Forstamt Neu Pudagla den Grundstein für die Entstehung von neuem Wald legt.

Auch am diesjährigen Tag des Waldes, der vor 51 Jahren als Reaktion auf die globale Waldvernichtung ausgerufen wurde, werden wieder mehrere Flächen auf der Insel Usedom aufgeforstet. Denn das Ziel der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern ist es, den Wald zu mehren und gleichzeitig arten- und strukturreiche Wälder zu etablieren, die den Herausforderungen des Klimawandels standhalten werden.

