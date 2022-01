Insel Usedom: So toll sind der neue Hort und die neue Kita in Zinnowitz

Zinnowitz

Es hat tatsächlich geklappt: Pünktlich zum Jahresbeginn öffneten sich die Türen des Hort- und Kitaneubaus in Zinnowitz. Passend zur Lage dicht am Meer heißen Hort und Kita „Nautilus“, Träger ist das Institut Lernen und Leben e.V. (ILL), das im Seebad auch die Kita „Regenbogen“ betreibt. Der Hortneubau ersetzt den bisherigen Hort in der Grundschule am Dannweg. Denn die Zahl der zu betreuenden Hortkinder stieg rasant, so dass in der Grundschule nicht mehr genügend Platz war.

Dass sich die Einrichtungstüren tatsächlich pünktlich zum Jahresbeginn öffneten, war kein Selbstläufer, herrschte doch während der gesamten Bauzeit Corona. Arno Wiegand, Architekt sowie Planungs- und Baustellenkoordinator beim ILL, erinnert sich: „Wir befanden uns wegen Corona im absoluten Ausnahmezustand, der erste harte Lockdown lag hinter uns. Auf das Wiederhochfahren der Wirtschaft folgten weltweite Lieferengpässe, so dass die Nachfrage bald sämtliche verfügbaren Kapazitäten überstieg. Daraus wiederum resultierten deutliche Preissteigerungen, bauliche Dienstleistungen wurden Mangelware.“

17 regionale Baufirmen eingebunden

Um die Zinnowitzer Baustelle weitgehend vor solch unerwünschten Effekten zu schützen, setzte das ILL auf strenge Kostenkalkulationen und auf noch intensiveren Koordinierungsaufwand mit den beteiligten Ausbaugewerken als sonst üblich. „Wir haben mit der Beauftragung von 17 ortsansässigen kleinen und mittelständischen Unternehmen ein glückliches Händchen bewiesen. Sie trugen maßgeblich dazu bei, unseren Zeitplan – Fertigstellung bis Ende 2021 – einhalten zu können“, sagt Wiegand.

Doch nicht nur der unbedingte Wunsch, das über drei Millionen Euro teure Projekt innerhalb des geplanten Zeitfensters abzuschließen, trieb das ILL an. „Wir haben im Rahmen des Ausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in MV Fördermittel beantragt. Rund zwei Millionen Euro wurden uns zugebilligt, jedoch verbunden mit der Auflage, alle Baumaßnahmen noch Ende 2021 zum Abschluss zu bringen. Es war sehr sportlich, doch es ist uns gelungen“, freut sich Arno Wiegand über die bauliche Punktlandung.

Das Institut Lernen und Leben errichtete in unmittelbarer Nähe zur Grundschule einen Hort samt Kita-Bereich. Beide tragen den Namen "Nautilus". Die Kinder fühlen sich in den neuen Räumen sehr wohl. Quelle: ILL

Begeisterte Kinder

Doreen Scheiwe ist Bereichsleiterin für Kitas und Horte beim ILL. Quelle: Henrike Thaut

An das Ende der Bauarbeiten schloss sich nahtlos die Ausstattung der Räume an. Doreen Scheiwe, Bereichsleiterin für Kitas und Horte beim ILL, beschreibt die Zeit vor der Eröffnung so: „Die Woche vor Weihnachten gestaltete sich als logistische Meisterleistung. Einerseits stand der Umzug der bisherigen Ausstattung in die neuen Räume an, andererseits wurde neues Mobiliar angeliefert. Die künftigen Erzieher der Einrichtung sowie die Leiter und der Hausmeister packten kräftig an. Zusätzlich wurden Hausmeister anderer ILL-Einrichtungen aus ganz MV aktiviert, denn jede helfende Hand wurde gebraucht.“

Die Kinder sind total begeistert von den neuen Räumen. Quelle: ILL

Selbst zwischen den Feiertagen räumten, schraubten und gestalteten die Erzieherinnen und Erzieher. Den Lohn für ihre Mühen durften die Akteure dann am 3. Januar ernten, als die Kinder voller Neugier und Begeisterung ihre neuen Räumlichkeiten stürmten. Doch schon lauerte coronabedingt eine weitere Hürde: Aufgrund der Pandemie müssen die Kinder aktuell in Teilbereiche getrennt werden, so dass ihnen anfänglich nur die Hälfte der Räume zugänglich ist. „Doch getreu dem Trägerkonzept der Kreativitätspädagogik zeigten sich die Erzieher einfallsreich: Nach einer Woche wechseln die Kinder ihre Teilbereiche, so dass sie in aller Ruhe das ganze Haus kennenlernen können“, berichtet erfreut Scheiwe.

Sauna wird noch gebaut

ILL e.V. Sergio Achilles, 1. Geschäftsführer des Institutes Lernen und Leben Quelle: MARGIT WILD

Auch Sergio Achilles, 1. Geschäftsführer des Trägers Instituts Lernen und Leben, ließ es sich nicht nehmen, zum Start einen Blick in Nautilus-Hort und -Kita zu werfen. „Da möchte man selbst wieder Kind sein. Der barrierefreie Eingeschosser mit seinen unterschiedlichen Funktionsräumen lässt keinen Kinderwunsch offen. Die Heranwachsenden können frei entscheiden, ob sie ihre Zeit im Atelier zum kreativen Gestalten und Experimentieren nutzen möchten oder doch lieber aktiv im großen zentralen Bewegungsraum mit Kletter- und Spiegelwand verbringen.“

Alternativ gibt es noch einen Theaterraum mit Bühne zum Musizieren, Drums und Theaterspiel oder die Bibliothek für die bewährte Geschichtenzeit. „Auch im Haus ‚Nautilus‘ haben wir unsere ILL-typische Handschrift hinterlassen. Auch hier gibt es nämlich bald eine Sauna mit Entspannungsraum, der sich beispielsweise auch für regelmäßige Yoga-Sessions anbietet“, sagt Achilles.

Bedingungen sind fantastisch

Marcel Hartkopp, stellvertretender Hortleiter, ist ebenso vom Neubau begeistert wie die Mädchen und Jungen. „Dieses Haus bietet so viele Möglichkeiten, damit sich die Kinder entwickeln und beschäftigen können. Da muss man sich einfach wohlfühlen. Denn auch wir Mitarbeiter haben jetzt ideale Bedingungen“, sagt er. Ganz ähnlich sieht es Christina Oehmichen, Leiterin der Kita „Regenbogen“ und des Kita-Bereiches im Haus „Nautilus“. „Die Bedingungen sind einfach fantastisch. Unsere vier neuen großen Räume und die Nähe zum Hort erlauben in der offenen Arbeit ganz viel Kreativität und einen fließenden Übergang. Besser geht’s nicht“, schwärmt sie.

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Zinnowitz, Peter Usemann (parteilos), freut sich riesig über die gelungene Investition. Angesichts steigender Kinderzahlen sei der Neubau dringend erforderlich gewesen. „Die Gemeinde war sich sicher, dass da etwas Großartiges entsteht“, lobt er.

Essenversorgung für alle Grundschüler

In einer eigenen Cafeteria können die Kinder künftig das Mittagessen einnehmen. Hier sind auch Grundschüler willkommen, die den Hort nicht besuchen, aber dennoch an der Essenversorgung teilnehmen. „Auch beim Essen gibt es eine Neuerung. Seit Jahresbeginn versorgen wir die Kindergartenkinder über das ILL-Logistikzentrum. Hierbei setzen wir auf ein Verpflegungssystem, welches die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt: das Cook-and-Chill-Verfahren. Ab März folgen die Kinder in der Hortbetreuung“, erläutert Geschäftsführer Sergio Achilles.

Außerdem sind da noch zwei Gründe, warum die Kindergarten- und Hortkinder ihr neues „Nautilus“-Haus so lieben: Hautnah verfolgen sie das Entstehen des geplanten wunderschönen Spielplatzes auf dem Gelände. Und sie haben die Möglichkeit, angesichts der Nähe zur Ostsee „fast jeden Tag in der größten Buddelkiste der Welt, nämlich am Strand zu sein“, wie es Christina Oehmichen liebevoll beschreibt.

Infos zum Haus „Nautilus“:

Einrichtungsgröße: 1090 m² Nutzfläche

Geplante Betreuungskapazitäten: 132 Hortkinder, 36 Kindergartenkinder

Investitionsvolumen: rund 3,1 Millionen Euro, davon 2 Millionen Euro Förderung

Von Cornelia Meerkatz