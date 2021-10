Neu Pudagla

Nach vorausgegangenen stürmischen Tagen an der See zeigte sich am Samstag das Herbstwetter von seiner besten Seite. Das dürfte mit ein Grund dafür gewesen sein, dass viele Hundert Besucher den Weg ins Forstamt Neu Pudagla fanden, wo der Wilde Markt im Rahmen der Wildwochen auf Usedom mit einem vielfältigen Programm lockte.

Sylvia und Dr. Friedhelm Acksteiner, die hier auf der Insel durch das einstige Modeevent Baltic Fashion Award bekannt wurden, organisieren seit einigen Jahren die Wildwochen auf Usedom. Diese wurden vor einer Woche mit dem Wilden Fashion Dinner im Forsthaus Damerow eröffnet und enden am 7. November nach einer Wildgala im Strandhotel Seerose Kölpinsee.

Kulianrik, Jagd und Naturschutz

Wie Veranstalter Friedhelm Acksteiner betont, fußen die Wildwochen auf drei Säulen: Kulinarik, Wild und Jagd sowie Wald und Naturschutz. Deshalb gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm, zu dem Touren mit der Insel-Safari, kulinarische Ausflüge mit den InselTours oder Vorträge zu Biber, Elchen und Wölfen mit Naturparkleiter Ulf Wigger gehören. Für Familien mit kleinen Kindern gab es zudem am Donnerstagabend eine märchenhafte Nachtwanderung im Kinderheilwald Heringsdorf.

Sylvia Schulz vom Forstamt Neu Pudagla schnitt zum Mittag ein Wildschwein am Spieß an. Quelle: Dietmar Pühler

Am Samstag war es der Wilde Markt, der ein sechsstündiges, vielfältiges Programm bot. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Wolgaster Jagdhornbläser, für das leibliche Wohl die Usedom Wild GmbH, Landfleischerei Fröhlich sowie der in Neu Pudagla ansässige Waldladen. Der Renner war für viele das Wildschwein am Spieß, das Punkt Zwölf von Forstamtsmitarbeiterin Sylvia Schulz angeschnitten wurde. Es bildete sich eine lange Schlange mit hungrigen Gästen, die alle auf ihre Kosten kamen.

Ella Gimpel mit Papa Sven Nisius aus Berlin bastelten ein Gesteck am Bastelstand des Forstamtes Neu Pudagla. Quelle: Dietmar Pühler

Deutschlands bekanntester Vogelstimmenimitator

Währenddessen wartete Dr. Uwe Westphal geduldig auf seinen Auftritt. Der promovierte Biologe, Naturführer und Publizist ist Deutschlands bekanntester Vogel- und Tierstimmenimitator. 200 Tierstimmen, davon 130 Vogelstimmen, zählen zum Repertoire des Hamburgers, der einige Beispiele auf der Bühne in Neu Pudagla zum Besten gab. Allein von der Amsel gab es mehrere Lautäußerungen wie Standort- und Bettelrufe, verschiedene Warnrufe vor Boden- und Flugfeinden, die auch noch je nach Entfernung des Fressfeindes unterschiedlich ausfallen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Westphal eröffnet sich mit dem Wissen um diese facettenreichen Laute ein differenziertes Bild von dem Unsichtbaren in einem Wald: „Wenn man die Laute der Amsel hört, kann man Rückschlüsse ziehen auf Fuchs oder Eule.“ Moderator Michael Ehrenteit wollte wissen, wie man sich dieses Können aneignen kann. Uwe Westphal erklärte, dass er schon mit elf Jahren damit angefangen hat, Tierstimmen nachzumachen. „Die muss man abspeichern. Das ist wie mit Fremdsprachen. Es hilft nur ständiges Üben, Üben, Üben.“

Jagdhundeprüfung und Honigkönig

Im Rahmen des Wilden Marktes absolvierten Jäger des Jagdverbandes Ostvorpommern mit elf Hunden die Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde. Zunächst war die Gehorsam-Prüfung zu bestehen. „Wer da durchfällt, kann sonst noch so gut sein, er ist durchgefallen“, macht der Vorsitzende des Jagdverbandes Ostvorpommern, Ronald Matthäus aus Medow, deutlich. Danach waren noch Stöbern und die Schweißprüfung an der Reihe. Bestanden haben die Prüfung neun der elf Jagdhunde. „Die Brauchbarkeitsprüfung macht man nur einmal. Man trainiert die Hunde schon im Welpenalter. Bis zum dritten Lebensjahr muss die Prüfung abgenommen werden“, erklärt Ronald Matthäus.

Die Jäger Volker Pesch, Robert Nolte, Frank Nedel und Thomas Pieper (v.l.) absolvierten mit ihren Hunden die Brauchbarkeitsprüfung zum Jagdhund. Organisiert wurde die Prüfung vom Vorsitzenden des Jagdverbandes Ostvorpommern, Ronald Matthäus (Bildmitte). Quelle: Dietmar Pühler

Am Nachmittag schließlich gab es noch eine Siegerehrung. Der Usedomer Honigkönig wurde gekürt. Sylvia Schulz vom Forstamt, Ann-Katrin Günther, Marketing-Managerin der Meeressterne GmbH und der Vorsitzende des Imker-Vereins Usedom, Eberhard Florin, übergaben den Preis an den Erstplatzierten Harald Hubrecht, der sich nun Usedomer Honigkönig 2021 nennen darf.

Von Dietmar Pühler