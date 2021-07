Heringsdorf

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald wird weitere Impfaktionen in der Ostseetherme Heringsdorf durchführen. „Am 16. Juli haben in der Kaiserbäder-Gemeinde sämtliche Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich von 9 bis 18 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer impfen zu lassen“, kündigte ein Verwaltungssprecher an. Eine Terminvereinbarung sei dazu nicht notwendig. Allerdings sollten alle Impfwilligen ihren Impfpass und ihren Personalausweis mitbringen.

Am 17. Juli können sich laut Kreisverwaltung alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Sonderimpfaktion vom 24. April ihre Zweitimpfung in der Ostseetherme verabreichen lassen. Ob die Zweitimpfung wieder mit AstraZeneca oder nach neuester Empfehlung der Ständigen Impfkommission als Kreuzimpfung mit Biontech/Pfizer erfolgen soll, könne jeder Impfling vor Ort nach ärztlicher Beratung selbst entscheiden. Wer seinen Zweitimpftermin inzwischen nicht mehr benötigt, möge sich bitte unbedingt unter sekretariat@ahlbeck.de oder unter der Telefonnummer 038378 / 25060 abmelden.

Impfen ohne Termin seit Dienstag in Greifswald

Im Impfzentrum des Landkreises in Greifswald können sich Bürgerinnen und Bürger ab heute ohne Termin mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer impfen lassen. Impfwilligen ohne Termin würden dabei so platziert, dass keine längeren Wartezeiten entstehen, versprach die Kreisverwaltung. Die Impfzentren verfügten derzeit über ausreichende Mengen an Impfstoff, um jeden Tag eine große Anzahl von Menschen impfen zu können. Wer zum Impfen kommt, sollten Personalausweis und Impfausweis dabei haben.

Von Cornelia Meerkatz