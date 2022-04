Unrentabel und in die Jahre gekommen – das kommunale Schwimmbad in der Żeromskiego Straße in Swinemünde wird abgerissen, inzwischen gibt es mit dem Spaßbad auch Ersatz. Architekturstudenten aus Tschechien erarbeiten Vorschläge, wie die entstehende Baulücke an der Promenade genutzt werden könnte.