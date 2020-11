Pudagla

Großer Jubel in der Kita „ Kükenhorst“: Der weit über die Inselgrenzen hinaus bekannte Taubenzüchter Mirko Jäger aus Neppermin hat erneut sein großes Herz für die Schwächsten der Gesellschaft – die Kinder – bewiesen. Am Donnerstag überreichte er Kitaleiter Erik Peters sagenhafte 3750 Euro als Spende. „Ich war völlig überrumpelt, denn mit einer solchen großen Summe hatte ich nie gerechnet“, gesteht Peters.

Das Geld kam durch die Versteigerung von Tauben zusammen, die Mirko Jäger organisiert hat. Die Tiere stammen von befreundeten Taubenzüchtern aus Ückeritz, Kölpinsee und weiteren Orten in der Region. „Alle waren sofort bereit, mich zu unterstützen. So kamen am Ende 21 Tauben zusammen“, berichtet Jäger. Besonders gefreut hat er sich, dass Ali Blunk aus Ückeritz seine beste Jungtaube für die Versteigerung zur Verfügung gestellt hat – entsprechend hoch war am Ende das Ergebnis.

Geld wird in neue Spielgeräte investiert

Mirko Jäger freut sich, dass ein so gutes Ergebnis zusammengekommen ist. „Ich reiche damit zwar nicht ganz an das Top-Ergebnis aus der vergangenen Woche heran, wo in Belgien die bisher teuerste Taube der Welt, New Kim, für sagenhafte 1,6 Millionen Euro versteigert wurde“, sagt er – wohl wissend, dass sich sein Ergebnis dennoch sehen lassen kann, kommt das Geld doch ausschließlich den 48 Krippen-, Kindergarten- und Hortkindern in Pudagla zugute.

Lesen Sie auch

Die seit April dieses Jahres wieder kommunale Einrichtung soll im nächsten Jahr erweitert werden. „Von Herrn Jägers Spende werden wir wahrscheinlich unsere Spielgeräte im Garten aufwerten und ergänzen. Wir freuen uns riesig über diese Unterstützung“, betont Erik Peters.

Von Cornelia Meerkatz