Insel Usedom: Theater Anklam sagt Vorstellungen zwischen Feiertagen ab

Zinnowitz

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sagt die Vorpommersche Landesbühne alle Vorstellungen, die zwischen Weihnachten und Silvester im gelben Theater „Die Blechbüchse“ in Zinnowitz geplant waren, ab. Die Silvesterstücke an der Barther Boddenbühne und im Theater Anklam sind bereits auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Da das Theater am Anfang des neuen Jahres planmäßig in kurze Theaterferien geht, freuen siech die Akteure auf einen möglichen Spielbetrieb ab 10. Januar. Bereits gekaufte Karten können direkt an der Vorpommersche Landesbühne zurückgegeben werden. Telefon 03971 2688800.

Von OZ