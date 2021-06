Insel Usedom: Überraschung für junge Ückeritzer Kicker

Ückeritz/Trassenheide

Die B-Jugend des SV Ückeritz hat Großes vor. Sie steigt dieses Jahr in die Landesliga auf. Damit hat in der Saison 2021/2022 der SV Ückeritz wieder eine Nachwuchsmannschaft aktiv in der Landesliga.

Das Trainerteam der B-Jugend, Vincent Lüder und Jörg Lewerentz, spricht von großem vorhandenen Potenzial. „Das Team ist der E-Jugend sehr gut zusammen gewachsen. Auf dieser Basis gehen wir mit viel Freude in die neue Saison und freuen uns, dass nach Corona endlich wieder Trainingsbetrieb läuft und wir hoffentlich diese Saison durchspielen können“, sagen die beiden Trainer.

Überraschung von Sponsoren

Damit auch äußerlich die sportliche Geschlossenheit zum Ausdruck kommt, gab es für die Jungs coole Windbreaker, die bei einer Trainingseinheit am Strand von Trassenheide sofort Einsatz fanden. „Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren, Andreas Schmidt als Inhaber der „Surfbox Usedom“ in Trassenheide und Zempin, sowie Familie Raffelt von der Hanse-Kogge Koserow, ließe sich manches nicht realisieren. Dafür danken wir herzlich“, erklärte im Namen der sportlichen Jungs von der B-Jugend René Bergmann.

Die Ückeritzer B-Jugend spielt nun in der Landesliga und bekam von Sponsoren neue Windbreaker. Quelle: privat

Die Mittwoch-Trainingseinheit bei herrlichem Wetter am Sportstrand Trassenheide hat so hoffentlich nachhaltigen Erfolg: Jacken übergeben und trainiert ... Die Landesliga ruft. Im Anschluss gab es als Ausklang noch was Leckeres vom Team der Surfbox für alle.

Von Cornelia Meerkatz