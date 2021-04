Ückeritz

Die Gemeindevertreter des Bernsteinbades verharren seit etlichen Jahren in fulminantem Streit. Und daran wollen sie offenbar festhalten, denn am Dienstagabend verfuhren sie während ihrer jüngsten Sitzung in Hybridform, an dem die gewählten Kommunalpolitiker teils aus der örtlichen Sporthalle, teils von zu Hause aus per öffentlicher Youtube-Konferenz mit etwa 60 Zuschauern teilnahmen, genauso.

Eine ellenlange Tagesordnung und die verhärteten Fronten zwischen zwei Lagern – hier unter anderem Bürgermeister Axel Kindler, Hartmut Wolf und Walter Kannenberg, da Franz Woellner, Marco Biedenweg und Erwin Glanz – hatten zur Folge, dass kaum tragfähige Beschlüsse zustande kamen, man sich gegenseitig ausbremste, vor allem aber übel beschimpfte. Von Entmündigung war die Rede, gar von „Hinterfotzigkeit“ und manchem „Geschmäckle“. Kölner Klüngel wurde ebenso bemüht wie der „Kaiser von China“. Nach einem halben Jahr, in dem lediglich Umlaufbeschlüsse die Runde machten, aber keinerlei konstruktive Sachdiskussion stattgefunden haben soll, blieben die politischen Entscheidungen dieses denkwürdigen Abends beinahe zwangsläufig ausgesprochen mager.

Nur wenige kommunalpolitische Beschlüsse

Ein Grundsatzbeschluss zur städtebaulichen Zielsetzung für das Sondergebiet touristische Infrastruktur, Neueinordnung des Bauhofes im Bebauungsplan Nr. 14 – „Tourismuszentrum und Caravanplatz auf dem Campingplatz Ückeritz“ – fand eine Mehrheit. Laut Bauausschussvorsitzendem Marko Biedenweg habe man hierfür „vernünftig gearbeitet“ und räume dem Areal mittel- und langfristig somit gute Entwicklungschancen ein. Nun könne das Planungsbüro endlich weitermachen.

Angenommen wurden ebenfalls der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurverwaltung zum 31.12.2019 sowie eine Umschuldung in Höhe von rund 167 000 Euro für das Feuerwehrgebäude und die Stahlspundvariante für den weiteren Ausbau des Hafens Stagnies.

Unsachliche Wortgefechte und parteiliche Sitzungsleitung

Doch damit hatte es sich schon. Der Rest des Abends verlor sich in häufig unsachlichen Wortgefechten, einer parteilichen Sitzungsleitung durch das Ortsoberhaupt, das ständig Abstimmungsergebnisse prophezeite und Teilnehmer maßregelte, und schwerwiegenden gegenseitigen Vorwürfen sowie gravierenden rechtlichen Meinungsverschiedenheiten.

Beispiel 1: Laut Woellner und Biedenweg bedienten sich Kindler und Kurdirektor Toni Schulz offensichtlich rechtlichen Beistandes in Ortsangelegenheiten, auch um damit „gegen die Mehrheit der Gemeindevertretung“ vorzugehen. Das gehe so gar nicht, gebe es doch das Amt und die Kommunalaufsicht, um sich im Zweifelsfall juristisch helfen zu lassen. Stattdessen würden hier öffentliche Gelder sinnentfremdet missbraucht. Außerdem sollten Ausschüsse oder die Gemeindevertretung darüber befinden, ob zusätzlich eine (teure) Anwaltskanzlei zu beauftragen sei.

Beispiel 2: Trotz eines Testats vom Steuerprüfer hat der Betriebsausschuss, dem Woellner vorsteht, dem Kurdirektor keine Entlastung für das Jahr 2019 erteilt. Wegen der Öffentlichkeit wurden zwar keine detaillierten Vorwürfe erhoben, aber es gebe „konkrete Gründe“. In dem Zusammenhang lähmte ferner ein langer Streit um die Höhe von Wertgrenzen, die der Kurdirektor einzuhalten habe, die Sitzung in der Sporthalle. Anstatt diese Grenze wie beantragt von 5000 auf 7500 Euro zu erhöhen, wurde schlussendlich beschlossen, sie sogar auf 2500 Euro abzusenken. „Da können wir uns ja gleich nach einem neuen Kurdirektor umsehen“, kommentierte Hartmut Wolf.

Selbstkritik einiger Gemeindevertreter am Ende der Sitzung

Beispiel 3: Wie seit Jahren ist offenbar nach wie vor heftig umstritten, wie es kommunalrechtlich und ganz konkret in der politischen Praxis von Ückeritz um die Kontrollrechte und -pflichten von Gemeindevertretern gegenüber Bürgermeister, Kurdirektor und Eigenbetrieb steht. Die Haltungen dazu gehen völlig auseinander. So bleibt die Frage, ob das Amt Usedom-Süd hierbei tatenlos zuschaut?

Beispiel 4: Die Kritiker der Politik des Bürgermeisters votierten gegen angebliche Eilentscheidungen Kindlers, die eigentlich gar keine seien; etwa in Bezug auf die Auftragsvergabe zur Neugestaltung des seit Jahren auf bessere Zeiten wartenden Kurplatzes. Statt dem Beratungsbedarf von Gemeindevertretern und Ausschüssen zu entsprechen, habe der erste Mann des Ortes die Sache in undemokratischer Manier an sich gerissen. Und das lasse man sich nicht bieten, so Biedenweg.

Als die Sitzung gegen 22 Uhr ihrem Ende entgegendriftete, fühlten sich dann mehrere Kommunalpolitiker doch noch verpflichtet, selbstkritisch Haltung zu beziehen. Erwin Glanz entschuldigte sich als erster für die erlebte Art der Kommunikations-Unkultur. Franz Woellner bat dringend um die strikte Einhaltung der Geschäftsordnung, mahnte Höflichkeitsgrundsätze an und kritisierte den Stil der Sitzungsleitung. Da war allerdings – zumindest für diesen denkwürdigen Abend – das Kind längst in den Brunnen gefallen.

Von Steffen Adler