Insel Usedom: Unbekannte randalieren in der Sparkasse in Ahlbeck

Ahlbeck

Unbekannte haben in der Sparkasse in Ahlbeck randaliert. In der Zeit von Freitagmittag 13.30 Uhr bis Sonnabendnachmittag 17 Uhr wurden in der Seestraße in den Räumen der Sparkasse Vorpommern erhebliche Sachschäden verursacht. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen haben die Täter im Serviceraum einen Kontoauszugsdrucker als auch das Selbstbedienungs-Terminal umgekippt und auf den Fußboden geworfen. Die Technik wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 10 000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-2790 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von Cornelia Meerkatz