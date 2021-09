Insel Usedom/Festland

Bereits am Freitag um 19.30 Uhr erklingt nunmehr zum 20. Mal das Dorfkirchenkonzert in der Kirche in Pinnow. Beata Seemann (Cembalo), Klaus Holsten (Flöte), Ricarda Bröhl (Flöte) und Johannes Spanke (Oboe) spielen Kammermusik bei Kerzenschein mit Werken von J.S. Bach, Loeillet, Mozart, Scarlatti und Telemann.

Am Freitag beginnt in Zinnowitz das dreitägige traditionelle Seebrückenfest. Bis Sonntag wird den Gästen täglich jeweils von 11 bis 21 Uhr ein vielfältiges Kulturprogramm geboten. Am Freitag ab 20 Uhr spielt die Rostocker Partyband „foolproof“ deutsche Partykracher bis hin zu Hits aus über 70 Jahren Musikgeschichte. Sonnabend um 19 Uhr dürfen sich alle Rockfans auf die Band „Feedback Berlin“ freuen, die Rocknummern der 1970er und 1990er bis hin zu den aktuellen Charts präsentiert. Am Sonntag um 19 Uhr krönt die Band „Splitt“ mit Ostrockhits den Abend.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast laden anlässlich des 140-jährigen Bestehens ihrer Wehr am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr präsentiert die Feuerwehr, die in diesem Jahr bereits zu 124 Einsätzen ausrückte, mit einem Programm für Groß und Klein ihren Technikpark und ihre Einsatzmöglichkeiten und wirbt gleichzeitig um weitere Mitstreiter.

Der Sportschützenverein Wolgast 1990 lädt am Sonnabend alle in der Stadt ansässigen Gewerbetreibenden, Gesellschaften und Vereine zu den 17. Wolgaster Stadtmeisterschaften auf dem Schützengelände im Tannenkamp ein. Eine Mannschaft besteht aus drei Startern. Es werden 3 mal 5 Schuss stehend aufgelegt mit dem KK Gewehr, Entfernung 50 Meter, auf elektronische Scheiben geschossen. Es erfolgt eine Mannschafts- und Einzelwertung. Auch Einzelschützen sind startberechtigt. Geschossen wird von 9 bis 13 Uhr, wobei das Startgeld 5 Euro (Mannschaft) und 1 Euro (Einzel) beträgt. Die Siegermannschaft erhält den Wanderpokal der Stadt Wolgast. Meldungen sind an den Vorsitzenden Ronny Mische, Tel. 038371/25876, zu richten; die letzte Startmöglichkeit besteht um 12 Uhr.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag wird um 11 Uhr die 6. Ückeritzer Kunstausstellung im Großen Saal des Hauses des Gastes in Ückeritz eröffnet. Die im Ostseebad beheimateten Maler Oskar Manigk und Matthias Wegehaupt zeigen ebenso eine Auswahl ihrer Arbeiten wie einige ihrer langjährigen Künstlerkollegen aus der Region. Mit dabei sind Arbeiten von Sibylle Leifer, Sabine Curio, Ute Gallmeister, Eva-Maria Viebeg, Volker Köpp, Peter Makolies und Jürgen Kümmel. Zur Begrüßung spricht Bürgermeister Axel Kindler. Für das musikalische Entree sorgt Heinz-Erich Gödecke (Posaune) aus Gribow. Die Ausstellung findet im Rahmen der Aktion „Kunst heute“ statt, die vom 2. bis 10. Oktober zum 14. Mal vom Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern veranstaltet wird. Die Ausstellung „Oskar Manigk, Matthias Wegehaupt und langjährige Künstlerkollegen“ in Ückeritz endet am 10. Oktober. Geöffnet ist sie mittwochs bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ingo Böhme veranstaltet am Sonntag von 19 bis 22 Uhr einen „Traumweberabend“ im Klanghaus am See in Klein Jasedow. „Es ist die Zeit, in der Tag und Nacht gleich lang und Licht und Dunkelheit in Balance sind – die Zeit der Ernte und der röhrenden Hirsche“, so Böhme. „Wir laden ein, zusammenzukommen, um in Dankbarkeit gemeinsam zu klingen und zu träumen – Dankbarkeit für alles, was wir in diesem Sommer ernten konnten, und um gemeinsam zu feiern, was wir erleben durften.“ Musikalisches Wissen sei keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Von Tom Schröter