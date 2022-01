Insel Usedom: Verstärkung für die Kunsthalle Ahlbeck

Ahlbeck

Freude statt Corona-Frust: Katja (70) und Horst Herkner (71) ist es endlich gelungen, ihr kleines Team im UBB-Bahnhof Ahlbeck, der von Kunst schier überquillt, wirksam zu verstärken. „Der Neue“ ist Sebastian Vaas und zählt mit 38 Jahren zu einer anderen Generation. Er erscheint indes kaum weniger fasziniert von darstellender Kunst sowie Büchern aller Couleur.

„Für mich fühlt es sich einfach gut an, per Vertrag jetzt hier dazuzugehören“, berichtet der gelernte Drucker, studierte Grafiker und kommunikative Kunstenthusiast über die ersten Monate in der Kunsthalle. Horst Herkner jedenfalls ist nicht nur froh, eine spürbare Unterstützung gefunden zu haben, sondern setzt zugleich auf Vaas‘ Ideen und konzeptionelle Vorstellungen, die er „ganz sicher“ mit durchdachten und gut kuratierten Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentieren möchte.

Kunsthalle als großes Wohnzimmer

Dass dies keine Illusion bleiben wird, hat Vaas vermutlich bereits beim selbstständigen Zusammenstellen der jüngsten Günter-Grass-Ausstellung, die er noch als Gast der Halle erledigte, bewiesen. Es war der letzte, offenbar vorzüglich bestandene „Test“, der dem jungen, aus Schwerin stammenden Mann seine neue, feste Anstellung bescherte.

Seit drei Jahren lebt und arbeitet er auf Usedom, 24 Monate davon managte er das Kulturleben in den Kaiserbädern mit. Nun ist er als rundum kunstinteressierter Mensch wohl „endlich angekommen.“

Vaas spricht schon jetzt von „meinem großen Wohnzimmer“, in das er täglich gern komme. Auch, weil ihn immer wieder Anderes, mitunter auch Überraschendes erwarte. Es reizt ihn nicht nur, neue künstlerische Stile, Handschriften und Konzepte kennenzulernen, sondern auch vielfältige Kontakte direkt in die Szene zu knüpfen.

Darüber hinaus bewies er rasch, auch als Verkäufer erfolgreich zu agieren, Kundenwünsche zu erfüllen und dabei fachkompetenter Unterstützer und Berater sein zu können. So viel sei ihm längst klar: Es ist ein Vollzeitjob, der am Abend nicht um 18 Uhr mit dem Schließen der Eingangstür ad acta gelegt wird und auch an Wochenenden keine Pause macht.

Arbeiten von Grass und Müller-Stahl begehrt

Solche Überzeugungen tun den Herkners gut. Denn bei aller Liebe zu ihrer Kunsthalle wie den Unmengen an Büchern, Bildern, Skulpturen und Grafiken – irgendwann will und muss man seine Ambitionen an jüngere Semester weiterreichen.

Und da kommt es maßgeblich darauf an, ob man den richtigen Partner findet. Die Aussichten darauf, dass es in ihrem Falle der „Drei von der Kunsthalle“ nun gelingen könnte, sind mit der Neuverpflichtung des dritten Teammitglieds unzweifelhaft gestiegen.

Mit Blick auf das Profil der Bahnhofsgalerie ist sich das Trio einig, dass die unterschiedlichsten Arbeiten von Armin Müller-Stahl und Günter Grass auch auf absehbare Zeit den größten und meist nachgefragten Schatz verkörpern werden.

„Die Nachfrage ist permanent sehr groß. Und durch unsere ausgezeichneten Kontakte, etwa zum Kunsthaus Lübeck, gelingt es auch immer wieder, Unikatdrucke, Künstlerexemplare und außergewöhnliche Skulpturen der namhaften Schöpfer ins Angebot zu holen“, umreißt Katja Herkner die Vorteile, in der Branche besonders gut vernetzt und ein zuverlässiger Geschäftspartner wie kompetenter Kunstkenner zu sein.

Kunsthalle jetzt auch auf Instagram

Dass zudem gelegentlich Nachlässe, ganze Koffer voller vergessener Arbeiten starker Künstler oder gut gefüllte Mappen mit unerwarteten „Schätzen“ in der Kunsthalle landen, um gesichtet, recherchiert und dokumentiert zu werden, mache die Sache extrem spannend. Vaas‘ Augen leuchten, wenn er von solchen Momenten erzählt.

Mit einer zweifachen, insgesamt sieben Monate langen Schließung wegen Corona hatten Herkners eine lange und anstrengende Zeit zu meistern. Daran zu verzagen, war für sie keine Option. Vielmehr konnten sie sich dem reichen Bücherschatz widmen, mieteten ein zusätzliches Lager in Ahlbeck an und forcierten den Buch- und Kunsthandel via Internet. Sie registrierten erfreut, von Fördermitteln unbürokratisch profitiert zu haben, die allerdings inzwischen wieder zurückgezahlt worden sind.

Mit dem internetaffinen Denken und Tun des Neulings ist auf Instagram der Kanal@Kunsthalle_Ahlbeck gestartet; ein Projekt, das schon nach wenigen Wochen mit reichlich Posts und Storys als erfolgreich gelten darf.

Interessante Ausstellungen nach Ostern

Nach Ostern warten neue Ausstellungen auf die Besucher; darunter absurd-realistische Ölbilder des Hamburgers Günther Hauschildt sowie ein Ausschnitt von Radierungen von Motiven mit den berühmten Raben von Bodo W. Klös aus Frankfurt/Main. Da es darüber hinaus noch immer eine Vielzahl von Arbeiten anderer Künstler wie Horst Janssen, Ernst Volland, Günter Kiefer-Lerch und des polnisch-kanadischen Malerfreundes January Korff zu sehen und zu erwerben gibt, lohnt sich ein Abstecher in die Ahlbecker Halle zu jeder Zeit.

Info: Der Buch- und Kunstmarkt in der Bahnhofshalle von Ahlbeck ist täglich zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Kontakt: info@buchkunst-usedom.de sowie Telefon 0172 / 3034 965

Von Steffen Adler