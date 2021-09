Insel Usedom: Warum ein besonderes Sonntagskind nun Elevin an der Theaterakademie in Zinnowitz wurde 

Zinnowitz

Das umwerfendste offene Lächeln des neuen ersten Studienjahres kommt zweifellos von Emma Sophie Albrecht aus Wolgast. Nach langer Zeit hat es tatsächlich eine Abiturientin des Wolgaster Runge-Gymnasiums geschafft, an der Theaterakademie in Zinnowitz angenommen zu werden. Die 18-Jährige, die als Leistungskurse Deutsch und – verständlicherweise – Kunst belegt hatte, stand bereits mit elf Jahren auf der großen Zinnowitzer Vineta-Bühne. „Ich habe damals dassSonntagskind gespielt, bin sozusagen als Ersatz eingesprungen und hatte Erfolg“, erinnert sich Emma Albrecht. Außerdem gehörte sie zum Tanzensemble der Open-Air-Aufführungen der Vorpommerschen Landesbühne auf der Wolgaster Schlossinsel.

Nun also ist sie eine der elf Eleven, die am Sonnabend feierlich im gelben Theater „Die Blechbüchse“ an der Theaterakademie Vorpommern immatrikuliert wurden. Die Studenten kommen aus der gesamten Republik und werden in einer vierjährigen dualen Ausbildung an der staatlich anerkannten höheren Berufsfachschule für Theater/Schauspiel ihren Traumberuf erlernen. Die neuen Elven sind: Emma Sophie Albrecht (Wolgast) , Lasse Gräntzel (Leipzig), Timothy Gramsch (Eisenhüttenstadt), Josefine Häcker (Rostock), Anneke Höper (Bielefeld), Vincent John (Porta Westfalica), Josephine Lehmann (Stendal), Luca Leverenz (Ludwigslust), Leonie Mann (Bautzen), Friederike Mertin (Berlin), Milan Zielniok (Berlin/Zinnowitz).

Nur eine Bewerbung geschrieben

Emma Albrecht will Schauspielerin werden, seit sie denken kann. „Das hat mir immer Spaß gemacht, andere zu unterhalten und in verschiedene Rollen zu schlüpfen“, sagt sie. Sie habe ihr glück gar nicht fassen können, dass sie sofort bei der ersten Bewerbung angenommen wurde. „Das ist schon ein Ding, dass ich mich nur in Zinnowitz zu bewerben brauchte“, meint sie. Unbedingt möchte sie als Schauspielerin mal eine Märchenprinzessin verkörpern. Bei Emmas strahlendem Gesicht kann es natürlich nur eine freundliche und sehr glückliche Prinzessin sein.

Emma Albrecht aus Wolgast gehört zu den elf Eleven, die am Sonnabend immatrikuliert wurden. Sie kann sich keinen anderen Beruf als den der Schauspielerin vorstellen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ihre Familie, darunter Oma Kerstin Albrecht, haben Emma zur Immatrikulation begleitet. Die Freude und der Stolz stehen ihnen ins Gesicht geschrieben. „Ich freue mich riesig für meine Enkelin, denn bei uns gab es keine Familienfeier, ohne dass Emma nicht irgendwas aufgeführt hat. Es ist einfach ihre Welt“, so die Oma. Zugleich möchte sie, dass ihre Enkeltochter nicht die Bodenhaftung verliert und auch nie vergisst, wo ihre Wurzeln sind und wo sie immer Halt findet. Als Geschenk zum Ausbildungsbeginn gab es deshalb eine silberne Kette mit dem entsprechenden Anhänger. „Das ist von nun mein neuer Glücksbringer“, meint Emma Albrecht und strahlt noch mehr.

Die Bühne ist ein Monster

Seit 2000 werden an der Theaterakademie in Zinnowitz auf Usedom Schauspielerinnen und Schauspieler ausgebildet. Während ihrer vierjährigen Lehre als Schauspieler werden sie sowohl Theorie lernen als auch gleich auf der Bühne stehen und vor großem Publikum spielen. Das ist eine deutschlandweite Einmaligkeit der Theaterakademie Vorpommern. Die Eleven haben auch in diesem Jahr, so ist es Tradition, ein Theaterbrett mit ihrem Namen erhalten. Es soll sie immer daran erinnern, dass nur viele Bretter eine Bühne ausmachen. Oder wie es Schauspielleiter oliver Trautwein formulierte: „Die Bühne ist ein Monster, die unbarmherzig alles, was ihr widerfährt, wiedergibt. Aber sie kann auch durch die harte Arbeit der Schauspielerin/des Schauspielers zur Berufung und damit zum Liebhaber des Spielers werden.“

Deshalb wünschte der Schulleiter der Theaterakademie Zinnowitz, Dr. Wolfgang Bordel, den jungen Eleven neben der Hingabe zum Spiel auch Einsatz, Disziplin, Präzision sowie Naivität, Neugierde und Lautstärke, um von der Gesellschaft gehört und wahrgenommen zu werden. Laut Bordel verändert sich die Gesellschaft ständig, daher ist Theater auch kein Tempel sondern ein lebendiger Organismus. Die Vorpommersche Landesbühne ist kein Leuchtturm, sondern eine Pyramide, die auch dank des gerade abgeschlossenen Theaterpaktes zur Finanzierung des Hauses in der Region fest verankert ist.

Theaterpraktisches Jahr für 4. Studienjahr

Während der Veranstaltung wurden die Studenten des 4. Studienjahres in das theaterpraktische Jahr an der Vorpommerschen Landesbühne entlassen. Feierlich unterzeichneten sie mit der Signierung ihres Fotos sozusagen ihren ersten Arbeitsvertrag. Die neun Studierenden sind in dieser Zeit Mitglieder des Ensembles und bereiten sich auf ihren weiteren Berufsweg vor.

Die Ausbildung an der Theaterakademie Zinnowitz wird vor allem an den Theatern der Bundesrepublik geschätzt. Absolventen des letzten Jahrgangs spielen in Neubrandenburg/Neustrelitz, Eisenach und Göttingen. Bislang haben 158 Eleven die Ausbildung erfolgreich absolviert. Einige sind mittlerweile an großen Häusern engagiert, andere aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken.

Von Cornelia Meerkatz