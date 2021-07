Insel Usedom: Wo sich Hahn und Fuchs täglich „Guten Morgen“ sagen

Koserow

Es klingt wie ein Satz aus der alten, aber so wunderbar charmanten Zeit der Märchen und Sagen. Doch es ist die herrliche Wahrheit: Fuchs und Hahn sagen sich täglich am Deich von Damerow „Guten Morgen!“

Der eine, Ludwig mit Vornamen, 62 Jahre alt und aus der Nähe von Aachen stammend, residiert seit 2017 auf einem gemieteten Grundstück mit Bootsanleger und eigenem Schiff. Der andere, Wolf-Dietrich (70), ist gebürtiger Koserower, der aber seit Jahrzehnten in Ost-Berlin zu Hause ist, jedoch auf kultiviertem Gartenland hier seinen schier endlosen Urlaub im Sommerhalbjahr genießt. Auf Grund und Boden, den er von seinem Vater geerbt hat. Wer den Deich zwischen dem Forsthaus Damerow und Lüttenort entlangkommt, ist begeistert von beiden Arealen, weiß aber ganz gewiss nicht, dass hier eine ganz besondere Freundschaft gelebt wird.

„Wir siezen uns weiter, das ist ja auch eine Art von Respekt“, sagt Fuchs, „obwohl wir häufig auch mit unseren Frauen grillen, Kesselgulasch am Lagerfeuer zubereiten oder einen guten Tropfen genießen“, erzählt der Bootsführer aus dem Westen. Wenn an seinem Laptop etwas nicht funktioniert, hilft ihm Hahn, der wiederum darauf setzen darf, vom Nachbarn Reparaturhilfe in Sachen Rasenmäher zu erhalten. „Es stimmt einfach die Atmosphäre zwischen uns, obgleich oder weil wir auch mal Abstand leben können, uns nicht auf den Geist gehen wollen“, versichert Hahn – und Fuchs nickt zustimmend.

Der Schriftsetzer und der Bootsführer

Der gebürtige Koserower wäre übrigens um ein Haar als Schriftsetzer bei der OSTSEE-ZEITUNG gelandet. Doch dort gab es 1972 keine Lehrlingsunterkunft für ihn. Also lernte er bei Hoffmann-Druck in Wolgast und entschied sich dann für die Hauptstadt, wo er schließlich am ND an der „Jungen Welt“, der „Berliner-Zeitung“ und am „Morgen“ arbeitete. Nach der Wende dann Stellungswechsel, ab in den Westen! Nun war sein Job unter anderem bei der „Morgenpost“ zu erledigen. Dann folgte der sachte Ausstieg aus dem Berufsleben, heute ist er Rentner und – man sieht es ihm an – zufrieden mit sich und seinem Dasein.

Das Gleiche verspürt der Besucher auch, wenn Fuchs davon erzählt, wie es ihn vom holländischen Roermonde per Schiff auf die Insel Usedom verschlug. Die erste Begegnung mit Peenestrom und Achterwasser brachte ihn als Bootsführer in den Nordosten, wo es ihm auf Anhieb so gut gefiel, dass aus einem üblicherweise eintägigen Stopp ein zweiwöchiger Urlaub wurde. Da es ihm außerdem gelang, das verwilderte Wassergrundstück vom Eigentümer des Forsthauses Damerow für ein Liegegeld nutzen zu dürfen, ist die schmale Inseltaille bei Lüttenort die zweite Heimat des gelernten Krankenpflegers geworden.

Schlehen-Marmelade und Handgestricktes

Hier ging weit vor seiner Zeit übrigens auch der Inselmaler Otto Niemeyer-Holstein regelmäßig spazieren, woran sich wiederum Hahn noch bestens erinnern kann. Überhaupt sind beide nicht nur liebenswerte Typen, die ihre gegenseitige Zuneigung pflegen, sondern auch mit Koserow und der Insel, ihren Schönheiten sowie den Problemen bestens vertraut. Der eine liest täglich die Regionalzeitung online, der andere liebt den Dialog mit den Spaziergängern und Deich-Radfahrern, die ihm viele Informationen sowie An- wie Einsichten liefern. So ist etwa auch die Kontroverse um die Ansiedlung eines zweiten Lebensmittelmarktes im Ort ein Thema beim Plauschen.

Fuchs’ Wassergrundstück fällt übrigens öfter auch dadurch auf, dass man hier Marmelade und Liköre aus Damerower Schlehen erwerben kann, während am anderen Wegesrand Handgestricktes für die kalte Jahreszeit angeboten wird. Momentan bietet der Rand-Aachener indes Hundehaltern an, ihre Vierbeiner zeitweise zu betreuen, wenn sie Ausflugspläne haben, die für Bello & Co. nicht infrage kommen. „Man muss sich immer was Sinnvolles überlegen und vor allem auch tun“, findet der umtriebige Usedom-Liebhaber.

Herr Fuchs bekam Besuch vom Namensvetter

In den letzten Nächten hatte er ungewöhnlichen Besuch. Ein echter Fuchs besuchte den Steg seines Namensvetters und wollte, so die Aufnahme mit der Nachtkamera, in Erfahrung bringen, ob es hier nicht auch etwas Leckeres für ihn gäbe. Der Biber gehört zu den regelmäßigen Besuchern des Areals, und an der Wasserkante tummeln sich massenhaft Frösche. „Eine Idylle!“, findet der Naturliebhaber.

Wenn Herr Fuchs und Herr Hahn sich „Guten Morgen“ oder „Moin!“ zurufen, nimmt der Tag schon mal seinen gewohnten, zumeist guten Lauf. Das mögen und brauchen die Senioren. Denn da haben sich zwei gefunden, die nicht besser zueinander passen könnten. Schön ist es, ihnen zuhören und daraus eine Dreier-Senioren-Runde machen zu dürfen. Jedenfalls für eine kleine Weile, denn sie pflegen auch mal gern die Einsamkeit.

Von Steffen Adler