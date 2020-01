Koserow

Die Marketinggesellschaft der Insel Usedom, die Usedom Tourismus GmbH (UTG), geht neue Wege bei der Vermarktung: In Kooperation mit Filmemacher Deutschland (FMD) richtet die UTG im Juni 2020 einen innovativen Video-Wettbewerb aus. Die Aufgabenstellung für zehn ausgewählte Filmemacher lautet: In 100 Stunden einen 100 Sekundenfilm über die Insel Usedom zu produzieren. „Touristische Partner auf der Insel können sich auf vielfältige Weise in das Projekt einbringen und von dem Bewegtbild-Material des Wettbewerbs profitieren“, sagt Karina Schulz, Sprecherin der UTG.

Vom 13. bis 20. Juni 2020 werden zehn Videographer auf Einladung der UTG und Filmemacher Deutschland die Insel erkunden und ihre persönliche Sichtweise auf die Insel in einem kreativen Video-Clip umsetzen. „Ganz bewusst wird den Teilnehmern die größtmögliche Freiheit gewährt, um einen kreativen Prozess zu ermöglichen. Die Dreharbeiten werden vom Team von Filmemacher Deutschland begleitet und auf Social-Media Kanälen geteilt“, so Karina Schulz. Hoteliers, Gastronomen und Anbieter von Freizeitaktivitäten sind eingeladen, sich an dem Video-Projekt zu beteiligen.

Für Deutschland sei das Projekt ein Novum: „Nach zahlreichen erfolgreich durchgeführten Kampagnen im Ausland richten wir den Wettbewerb erstmals in Deutschland aus“, informiert Sascha Gottschalk, Gründer und Geschäftsführer von Filmemacher Deutschland. „Ich bin mir sicher, dass die Insel Usedom eine große Inspiration für die Filmemacher sein wird und erstklassige Clips entstehen werden.“

„Die Bedeutung von Bewegtbild gewinnt im Tourismusmarketing einen immer größeren Stellenwert. Wir freuen uns, dass wir Filmemacher Deutschland für diese hochkarätige Kooperation gewinnen konnten“, sagt Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH.

Filmemacher Deutschland ist die größte deutschsprachige Filmcommunity, der 30 000 junge und professionelle Filmemacher angehören. Das Netzwerk hat bereits mit zahlreichen innovativen Projekten, insbesondere im Ausland für Aufmerksamkeit gesorgt. Den letzten Coup gab es erst vor einem Jahr mit der Erschaffung des größten Videowettbewerbs der Welt, dem Falcon Lens Award. Der Video-Wettbewerb wurde 2018 für Etihad Airways und Mercedes Benz in Abu Dhabi durchgeführt und löste eine große Resonanz in den sozialen Medien aus.

Mehr zum Thema:

Touristiker setzen auf Influencer, Blogger und Instagramer

Von Henrik Nitzsche