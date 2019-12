Insulaner und Wolgaster in Spenderlaune

Zinnowitz

Das Zeitreisemobil des DRK-Kreisverbandes Uecker-Randow und das große ehrenamtliche Engagement der Ehrenamtler, die das Projekt begleiten, berührt die Leser der OZ. Mit einer großen Spendenbereitschaft wertschätzen sie das Projekt, mit dem schwerkranken oder alten, nicht mehr mobilen Menschen noch einmal die Erfüllung eines lang ersehnten Reisewunsches erfüllt wird.

Mittlerweile ist das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in Zinnowitz auf 23 500 Euro angewachsen. Da zeitgleich auch bei den OZ-Leser in und um Greifswald für das Projekt gespendet wird, wächst beim DRK-Kreisverband Uecker-Randow die Hoffnung, dass so viel Geld zusammenkommt, dass am Ende ein neuer gebrauchter Krankentransportwagen gekauft werden kann, der das jetzige Zeitreisemobil ersetzt.

Die Sparkasse Vorpommern unterstützt seit Jahren mit großzügigen Spenden die OZ-Weihnachtsaktion. Auch in diesem Jahr lag wieder ein Scheck mit einer vierstelligen Summe parat. Daniela Ehresmann, Gebietsleiterin Ostvorpommern, und Anke Ermlich, Filialleiterin in Wolgast, verkündeten voller Stolz, dass die Sparkasse 1500 Euro spendet. „Ich verfolge sehr aufmerksam, wie der Spendentopf täglich wächst. Ich finde die Idee des Zeitreisemobils zutiefst menschlich und drücke fest die Daumen, dass eine ganz große Summe zusammenkommt. Ich habe mich deshalb auch privat mit meinem Mann an der Aktion beteiligt“, sagt die Gebietsleiterin.

Zu den Spendern fürs Zeitreisemobil gehören: Verkehrswacht Usedom-Peene e. V. (500 Euro), Karl-Heinz und Susanna Koch (10), Edith Schäfer (25), Klaus-Dieter und Helga David(20), Leonore und Waldemar Freiheit (30), Hiltrud Feike(20), Steffen und Bärbel Puchta (30), Rudolf und Waltraud Blechschmidt (25), Ginette Müller (30), Renate und Hans-Joachim Hildebrandt(20), Sieghilde Masch (10), Horst und Gerlinde Zeisler(30), Cornelia Gebauer (20), Roland und Kerstin Kurth (10), Friedbert und Marina Bast(20), Peter und Marina Schmidt (20), Thomas Koch(50), Bernd und Gerlinde Muschick (20), Petra Siesing(10), Bärbel Busch(20), Harry Smolinski(20), Bernd und Margit Schirmeister (50), Familie Persian (50), Hardy und Petra Stein (20), Michael Scholz und Katrin Karla-Scholz (10), Herbert und Hannelore Nekwapil(20), Antje Kruse (20), Andreas und Heidi Laue (20), Rene und Renate Ehrke (40).

Bitte unterstützen auch Sie die OZ-Weihnachtsaktion mit einer Spende:

Sparkasse Vorpommern

IBAN DE38 1505 0500 0112 2475 98

Kennwort: OZ-Weihnachtsaktion Zeitreisemobil

Von Cornelia Meerkatz