Leben auf Messers Schneide. Julian Hagens kennt diese Situation, wenn alles für einen schwerkranken Patienten getan wird und es trotzdem keine Gewissheit gibt, ob er es am Ende schafft. Als Intensivpfleger der Universitätsmedizin Greifswald hat der 32-Jährige seit Beginn der Corona-Pandemie wie viele andere Kollegen ein Pensum zu absolvieren, das auch ihn an seine Grenzen führt. „Der Dienst im isolierten Bereich mit lebensbedrohlich erkrankten Menschen ist schon hart und psychisch belastend“, sagt er.

„Mehrfach am Tag müssen wir uns komplett umziehen, duschen, wenn’s durch die Schleuse geht. Wir tragen die ganze Zeit Vollschutz. Da schwitzt man leicht, weil es in dem Bereich sehr warm ist. Das Mobilisieren der Patienten ist teilweise schwer“, erzählt er, ohne zu klagen. Gleichzeitig sei es nicht möglich, ausreichend zu trinken. Denn Flüssigkeitsaufnahme habe unweigerlich den Toilettengang zur Folge. „Also müssen wir den Bereich verlassen, uns wieder komplett umziehen. Dann neuen Vollschutz, Brille, Maske, mehrere Handschuhe“, gewährt er Einblicke in seinen ganz normalen Alltag.

Einsatz im Drei-Schicht-System

Trotzdem liebt der Wahl-Greifswalder seine Arbeit über alles. Im ersten Beruf Handwerker, sattelte Julian Hagens vor Jahren noch einmal um und ist mittlerweile seit 2016 auf der Intensivstation tätig. Der Dienst am Menschen sei sehr erfüllend. Wenngleich sich Hagens fragt, warum andere Berufsgruppen in unserer Gesellschaft eine erheblich größere Lohntüte erhalten. „Sie gehen montags bis freitags ihrem geregelten Job nach und verdienen weit mehr als ich, der im Drei-Schicht-System, feiertags und an Wochenenden arbeitet“, sagt der Intensivpfleger und fügt hinzu: „Ich finde, unsere Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Jetzt vielleicht ein wenig mehr als früher. Aber daran ändert auch nichts, wenn wir jetzt die angekündigte Zulage erhalten.“

Höchststand bei Tests Die Universitätsmedizin verzeichnete am Montag 486 Abstriche für Corona-Tests (PCR-Tests), das war laut Klinikumssprecher Christian Arns neuer Höchststand. Davon stammten 209 vom Abstrichzentrum. Nach Auswertung von knapp zwei Dritteln der Tests waren 14 davon positiv – darunter auch Kontrolltests bereits bekannter Fälle. Zum Vergleich: Am 2. Januar wurden an der Unimedizin 261 Corona-Tests vorgenommen, davon 115 am Abstrichzentrum. Fünf Tests waren positiv. Seit vergangenem Jahr verfügt die Unimedizin übrigens auch über einen Computertomographen, mit dessen Hilfe bei Corona-Patienten die Krankheitsausdehnung in der Lunge untersucht werden kann. Pro Woche finden etwa 40 solcher Tests statt. Das Gerät wurde beschafft, um die Wege infizierter und nicht-infizierter Patienten im Haus zu trennen.

Rückwirkend 90 Euro Infektionszulage

„Pflegekräfte einzelner Bereiche“, so Kliniksprecher Christian Arns auf OZ-Nachfrage, „erhalten noch in diesem Monat eine sogenannte Infektionszulage, einige sogar rückwirkend für den Zeitraum seit April 2020, insbesondere in der Notaufnahme und der besonders betroffenen Intensivstation.“ Das sei Inhalt der Tarifvereinbarung zwischen der Tarifgemeinschaft der Länder und der Vereinigten Dienstleistungsgesellschaft Verdi. Damit widerspricht Arns der Nachricht, dass Pflegekräfte der Uni-Kliniken im Land komplett leer ausgehen, während andere Mitarbeiter im öffentlichen Dienst einen Corona-Bonus von bis zu 600 Euro erhalten.

Einen extra Corona-Bonus gebe es zwar nicht. „Im besten Fall erhalten unsere Pflegekräfte mit der Infektionszulage unterm Strich aber sogar mehr als ihre Kollegen, die dem Tarifvertrag von Bund und Kommunen angeschlossen sind“, verdeutlicht der Sprecher. Marie le Claire, Kaufmännischer Vorstand der Unimedizin, freut sich jedenfalls für die Kollegen, diese Zulage auszahlen „und so unsere Anerkennung ausdrücken“ zu können.“ Dennoch ist Fakt: Wer Teilzeit arbeite, erhalte die Infektionszulage nur anteilig.

Derzeit nur 25 Operationen pro Tag

Am Dienstag wurden laut Arns 42 mit dem Coronavirus infizierte Patienten in der Unimedizin Greifswald behandelt, am 3. Januar waren es noch 26. Elf Patienten erhalten aktuell eine intensivmedizinische Betreuung. Zudem befinden sich 61 Verdachtsfälle im Haus. Aufgrund des anhaltend hohen Infektionsgeschehens werden seit 4. Januar planbare stationäre Behandlungen ausgesetzt. Selbst ambulante Sprechstunden werden, sofern möglich, verschoben. Verzeichnete die Unimedizin Anfang Januar 2020 noch rund 60 Operationen pro Tag, seien es jetzt etwa 25. „Also deutlich über 150 Eingriffe weniger pro Woche“, verdeutlicht Christian Arns. Wie lange OPs noch verschoben werden, entscheide der Krisenstab abhängig von der Infektionslage. Vermutlich werde sich die Situation nicht so bald ändern.

„Seit Weihnachten verzeichnen wir eine stete Zunahme an Corona-Patienten“, so der Sprecher. Bereits zum Jahreswechsel mussten daher die Aufnahmekapazitäten für Corona- und Verdachtspatienten erweitert werden. Vorrangiges Ziel sei es, die Versorgung von Notfällen und unaufschiebbare Behandlungen sicherzustellen. Eine Herausforderung, denn kurzzeitig habe es nicht mal mehr ein freies Intensivbett für Nicht-Covid-19-Patienten gegeben. Zudem sei es zwischenzeitlich auch zu Personalengpässen gekommen. Momentan, so Arns, seien zehn Mitarbeiter an Corona erkrankt und rund 50 weitere in Quarantäne.

Appell: Haltet euch an die Hygieneregeln

Die Lage ist also alles andere als entspannt, weiß auch Intensivpfleger Julian Hagens. Daher appelliert er an alle Menschen, sich an die Hygieneregeln zu halten: „Mein Herzenswunsch ist, dass die Leute ihren Mund-Nasen-Schutz korrekt tragen und sich überall an die Abstandsregeln halten, damit nicht noch mehr an Covid-19 erkranken. Ich habe schon genug gesehen. Den Patienten geht es echt scheiße.“

Von Petra Hase