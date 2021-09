Zinnowitz

Willkommen auf der Insel der Ahnungslosen: Seit Montagmittag ist sowohl das 1&1-Netz als auch das Handynetz des zum Telefónica-Konzern gehörenden Anbieters O2 auf Usedom zwischen den Seebädern Zinnowitz und Ückeritz abgeschaltet, teilweise ist auch Trassenheide und Karlshagen betroffen. Kunden – Einheimische wie Urlauber – können weder telefonieren noch haben sie Internet und sind sauer.

Von einer 1&1-Sprecherin heißt es, dass 1&1 in absehbarer Zeit mit dem Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes starten wird. Aktuell habe das Unternehmen noch keine eigenen Handymasten in Betrieb und stelle seine Dienste auf der Insel Usedom ausschließlich über seine Netzpartner bereit. Aktuell würden Wartungsarbeiten durchgeführt. „Telefónica führt auf Usedom eine Wartung bis zum 17. September durch, die zwei Mobilfunkmasten betrifft. Durch diese Wartung dünnt sich im betroffenen Gebiet das 2G und 4G aus, es ist aber nicht komplett weg. Die Reichweite der Masten überlappt sich entsprechend“, heißt es vom Konzern.

Auch im Vodafone-Netz bestehen Einschränkungen in der Verfügbarkeit von 2G und 4G. Diese Störung sollte eigentlich Dienstagabend 18 Uhr behoben sein. Sollte: Am Mittwoch gab es zum Beispiel in Zinnowitz immer noch kein Netz. „Von den Beeinträchtigungen sind auch 1&1-Kunden betroffen. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen“, so Franziska Scharch aus der Pressestelle des Mobilfunkanbieters 1&1.

Auch Jörg Borm von Telefónica Deutschland (Anbieter O2) bedauert, dass auf Usedom im Bereich zwischen Karlshagen und Ückeritz die Mobilfunkversorgung eingeschränkt zur Verfügung stünde. „Der Grund dafür sind größere Modernisierungsarbeiten, die in dieser Woche an einem unserer Mobilfunkstandorte in Ückeritz vorgenommen werden. Wir erweitern hier 4G/LTE und treffen Vorbereitungen für den 5G-Ausbau auf Usedom“, schreibt er. Im Zuge dessen komme es an diesem und weiteren, über Richtfunk mit dem Standort Ückeritz verbundenen Anlagen, zu Beeinträchtigungen in der Mobilfunkversorgung. Nach Abschluss würden aber rund um Ückeritz mehr Kapazitäten für schnelle Daten (4G/LTE) zur Verfügung stehen.

Von Cornelia Meerkatz