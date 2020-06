Investor zum Streit um Ückeritzer Wohngebiet: Wir werden bepöbelt und bedroht

Ückeritz

„Hier werden derzeit alle Grenzen überschritten.“ Und: „So kann das nicht weitergehen“, sagt Peter Esser. Der Investor fordert Fairness ein im Streit um das neue Ückeritzer Wohngebiet, das er mit Ehefrau Petra plant.

Seit das Vorhaben heiß diskutiert werde, seit ungefähr vier Wochen, sei seine Familie Beleidigungen ausgesetzt – persönlich und im Internet. Das gehe sogar bis zu impliziten Drohungen.

„Ich hatte vorher nie Feinde“

Jüngster Höhepunkt: Am Wochenende wurden vor Essers Autohaus in Wolgast 18 Reifen von ausgestellten Fahrzeugen zerstochen. „Ich hatte vorher nie Feinde, nie Probleme dieser Art. Ich bin mir sicher, dass die Attacke im Zusammenhang mit den Wohngebietsplänen steht“, sagt der Unternehmer.

Esser kann die massive Kritik am Projekt nicht nachvollziehen. „Wir haben alle rechtlichen Verfahren eingehalten, auch im Naturschutz. Und wir entwickeln den Wohnraum für Einheimische“, betont der Ückeritzer. Er werde sich nicht einschüchtern lassen und sein Vorhaben durchziehen, betont er.

„Wir haben viele Interessenten für die Grundstücke“

Esser: „Wir bauen jetzt noch die geforderte Trockenmauer zum Schutz der Zauneidechsen. Alle anderen Auflagen sind erfüllt. Danach beginnen wir wie geplant mit der Erschließung des Wohngebiets.“ Vor der Normenkontrollklage des Mediziners Dr. Volker Worm, Kopf der Projekt-Gegner, habe er keine Sorge.

„Wir sind durch umfangreichste Prüfungen gegangen. Das ist alles sauber“, versichert der Autohausbesitzer. Er glaube nicht, dass das Gericht das Vorhaben stoppe: „Und wir haben viele Interessenten für die freien Grundstücke oder die Wohnungen, die wir selbst anbieten wollen“, betont er.

Usedom: Hier soll das von Familie Esser geplante neue Wohngebiet entstehen. Quelle: Benjamin Barz

Der Investor geht davon aus, dass bis Oktober ein großer Teil des Bau-Gebiets erschlossen sein wird. „Vielleicht fangen die ersten Grundstückskäufer dann auch noch 2020 an zu bauen“, zeigt er sich optimistisch. Die ganze Debatte habe ihn aber auch nachdenklich gemacht: „Nächsten Dienstag geht es in der Ückeritzer Gemeindevertretung um den Antrag eines Interessenten, der Ferienwohnungen am Wocknin-See bauen will. Da gibt es keinen Protest bislang. Aber gegen mich wird so eine Kampagne gefahren“, wundert er sich.

Er verstehe nicht, woher dieser Hass komme. „Man kann doch auch sachlich diskutieren und anerkennen, dass alle Pläne in einem rechtsstaatlichen Verfahren genehmigt wurden“, meint Peter Esser.

Wohngebiet an der B111 Das geplante Wohngebiet verläuft direkt an Bahndamm und B111 zentral im Ostseebad Ückeritz gelegen. Die 20 000 Quadratmeter gehören Petra Esser, Ehefrau von Autohaus-Chef Peter Esser. Die Familie plant eine Aufteilung in 24 Grundstücke. 22 davon (Größe je 500 Quadratmeter) sollen verkauft werden für die Bebauung mit Einfamilienhäusern. Auf zwei Grundstücken wollen Essers selbst zwei Häuser mit je vier Wohnungen bauen – und zur Vermietung anbieten. Die Bodenpreise liegen hier pro Quadratmeter bei knapp 200 Euro. Die Genehmigungen für die Erschließung des Grundstücks sind von Gemeinde und Landkreis bereits erteilt. Allerdings läuft die von Volker Worm angestrengte Normenkontrollklage gegen das Vorhaben vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald. Ein Urteilstermin sei noch nicht abzusehen, sagt OVG-Sprecher Kai Danter auf OZ-Nachfrage.

Von Alexander Loew