Inzidenz in Vorpommern-Greifswald erreicht neuen Höchststand

Greifswald/Usedom

Deutschland befindet sich mitten in der vierten Corona-Welle. Das schlägt sich auch auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald nieder. In dieser Woche hat die Region einen neuen Höchststand erreicht. Stand Freitag lag die Inzidenz bei 232,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Zuletzt lag der Höchststand im Kreis bei 218,1 registrierten Neuinfektionen. Dieser wurde am 14. April dieses Jahres verzeichnet. Danach sanken die Zahlen erneut.

Noch vor wenigen Monaten war die Zahl der Neuinfektionen ausschlaggebend für weitere Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen. Nach der Corona-Warnampel des Landes MV ist mittlerweile die Sieben-Tages-Inzidenz der Hospitalisierungen zu einem entscheidenden Kriterium geworden.

Zudem wurden die Grenzwerte heruntergesetzt: Eine Region ist nun im grünen Bereich, wenn die Zahl der in Kliniken eingelieferten Corona-Patienten je 100 000 Einwohner in sieben Tagen den Wert von 5,0 nicht überschreitet. Vorpommern-Greifswald hat Stand Freitag einen Wert von 1,3 und befindet sich somit in Grün.

Von chl