Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat mit einem Wert von 200,7 am Freitag den höchsten Inzidenzwert aller Kreise in MV. Er gilt als Hochrisikogebiet. Ab Montag, den 25. Januar, gelten deshalb neue verschärfte Corona-Regelungen.

Landrat Michael Sack ( CDU) hat dazu am Freitagnachmittag eine neue Allgemeinverfügung unterschrieben. Die verschärften Regelungen betreffen alle Lebensbereiche: Schule, Kita, Bewegungsradius, Ausgangssperre, Zweitwohnungen.

Anzeige

Die Regelungen basieren auf den Festlegungen des MV-Gipfels mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) vom Freitagmittag und gelten für alle Landkreise und kreisfreien Städte, deren Inzidenzwert über 150 liegt. Der Wert für Vorpommern-Greifswald lag bereits in der zurückliegenden Woche immer bei 200 und damit deutlich darüber.

Notbetreuung in Kita und Schule nur mit Bescheinigung

Ab Montag, den 25. Januar, bleiben Kitas, Tagespflegeeinrichtungen und Schulen geschlossen. Eine Notbetreuung wird sichergestellt. Dazu müssen Eltern am Montag neben einer Selbsterklärung auch eine Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. bei Selbstständigen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen. Um die erforderlichen Dokumente zu beschaffen, gilt für die Eltern eine Übergangsfrist von zwei Tagen. Der Landkreis sicherte zu, dass am Montag kein Elternteil Angst haben muss, dass sein Kind in der Kita wegen einer fehlenden Bescheinigung nicht betreut wird.

Alle Schüler, auch die der Grundschule, müssen ab Montag im Distanzunterricht lernen. Für Schüler der Klassen 1 bis 6 gibt es eine Notbetreuung für Eltern, die in lebensnotwendigen Bereichen arbeiten. Auch hier sind Selbsterklärung und Bescheinigung des Arbeitgebers erforderlich. Lediglich die Abschlussklassen der Realschule und die der Berufsschulen sowie die Abiturklassen der Gymnasien erhalten Präsenzunterricht.

Lesen Sie auch:

Nach Aussage von Sozialdezernentin Karina Kaiser (parteilos) seien alle Kita- und Schulträger über die neuen verschärften Coronamaßnahmen informiert. „In den Kitas wurden Eltern bereits vorinformiert, denn mit der Maßnahme muss seit Beginn der Woche, als der Inzidenzwert gewaltig in die Höhe schnellte, gerechnet werden“, sagte Kaiser. Die Formulare lägen ausgedruckt in Kitas und in der Kreisverwaltung vor. Außerdem ließen sie sich problemlos auf der Seite des Landkreises herunterladen und ausdrucken.

15-km-Bewegungsradius und Ausgangssperre

Ab Montag wird für alle Bürger des Landkreises Vorpommern-Greifswald auch der Bewegungsradius auf 15 Kilometer begrenzt. Die Entfernung gilt ab Meldeadresse. Konkret bedeutet das beispielsweise für Bewohner der Greifswalder Innenstadt, dass sie nicht so weit aufs Land fahren können wie Bewohner des Stadtteils Eldena oder Friedrichshagen.

Außerdem wird eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens am nächsten Tag eingeführt.

Mehr dazu: 15-Kilometer-Radius: Karte zeigt, wo Bürger in MV ab Inzidenz von 150 noch hindürfen

Für beide Maßnahmen gibt es genau festgelegte Ausnahmen. Dazu zählen unter anderen bei der Ausgangssperre die Ausübung des Berufes, Gefahr für Leib und Leben, Lieferverkehr, die Inanspruchnahme medizinischer Hilfe, der notwendige Besuch bei der Kernfamilie bzw. bei hilfebedürftigen Menschen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechtes sowie veterinärmedizinische und seuchenprophylaktische Maßnahmen.

Zweitwohnungsbesitzer dürfen nicht einreisen

Es gilt ein Einreiseverbot für Zweitwohnungsbesitzer, wenn nicht triftige Gründe wie etwa der Beruf oder ein erforderlicher Besuch bei der Kernfamilie vorliegen. Nichtberufliche Gründe oder touristische Ausflüge dagegen sind laut Allgemeinverfügung des Landkreises keine triftigen Gründe. Für eine Übergangsfrist von zehn Tagen ab 25. Januar können Zweitwohnungen aber noch aus nichtberuflichen Gründen aufgesucht werden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Einhaltung der erlassenen Maßnahmen soll kontrolliert werden. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. „Wir hoffen aber, dass wir davon keinen Gebrauch machen müssen“, heißt es von der Sozialdezernentin. Aber die Sieben-Tage-Inzidenz liege in Vorpommern-Greifswald eben viel zu hoch und sei durch neue Coronafälle vor allem in Pflegeeinrichtungen im Süden des Landkreises noch einmal erheblich gestiegen.

Vitanas-Pflegeheim mit fast 140 positiven Fällen

Aktuell für Freitag, den 22. Januar, liegt die Sieben Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald laut RKI bei 200,7. Vorpommern-Greifswald ist damit definitiv Hochrisikogebiet und der Landkreis in MV mit dem höchsten Wert. „In den vergangenen sieben Tagen“, so Landrat Michael Sack ( CDU) am Freitagmittag, „haben sich 473 Personen mit dem Corona-Virus angesteckt. Aktuell gibt es 583 aktive Fälle.“ Insgesamt infizierten sich seit Beginn der Pandemie 3641 Menschen im Landkreis mit dem Virus, genesen seien bislang 2985. „Mit 74 Todesfällen sind wir leider einer der Landkreise in MV mit den meisten Verstorbenen“, bedauert er.

Ueckermünde sei nach wie vor am stärksten betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt dort aktuell 817. „Allein in einer Pflegeeinrichtung wurden 92 Bewohner und 46 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet“, sagt Karina Kaiser. Gemeint ist das Senioren-Pflegezentrum Vitanas. Im Kursana Domizil in Torgelow wurden 30 Bewohner und 20 Mitarbeiter positiv getestet. Außerdem gab es kleinere Coronaausbrüche im Pflegeheim in Ferdinandshof sowie im Cura Seniorenzentrum in Pasewalk.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Strasburg hat jetzt geringste Inzidenz

Die Erfahrung lehre jedoch, dass die Werte auch wieder sinken können, wenn sich die Menschen strikt an die Regeln hielten. „In Strasburg, wo es zwischenzeitlich eine Inzidenz von 1500 gab, liegt der Wert jetzt bei 43. Es ist aktuell die Gemeinde mit dem geringsten Inzidenzwert“, berichtet der Landrat.

Momentan steigen auch die Fallzahlen in den Ämtern Jarmen/ Tutow und Peenetal/ Loitz leicht an, wo es bislang recht ruhig war. Das zeige, dass Infektionen vom ebenfalls stark betroffenen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aufgrund von Pendlerströmen nach Vorpommern-Greifswald drückten.

Kinder im Kreis nur selten mit Corona infiziert

Insgesamt seien zurzeit neun Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis von der Corona-Pandemie mit über 200 positiven Fällen betroffen. Zudem gebe es in sieben Schulen jeweils ein mit dem Coronavirus infiziertes Kind sowie sechs betroffene Kitas mit insgesamt zwei positiv getesteten Kindern und vier Erziehern. „Das heißt, von allen derzeit 473 Infizierten sind nur neun Kinder betroffen“, verdeutlicht Landrat Sack.

Mehr lesen: Corona in Kitas : So wenig Fälle gibt es aktuell in MV

Darüber hinaus vermeldeten sieben Kliniken und elf Praxen/Pflegedienste – darunter die Tagespflege in Löcknitz, Ferdinandshof, Hinrichshagen und Strasburg sowie ein Pflegedienst in Pasewalk – ein aktuelles Fallgeschehen. In den Krankenhäusern werden gegenwärtig 55 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt sowie weitere zwölf intensivmedizinisch betreut.

Von Cornelia Meerkatz und Petra Hase