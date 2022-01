Greifswald

Seit Weihnachten steigt auch die Corona-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald wieder deutlich an. Am Dienstag, 11. Januar, gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales den Wert mit 453,8 auf 100 000 Anwohner ein. Dabei treten nicht überall im Kreis gleich viele Infektionen auf, wie der Kreis deutlich macht.

Auch der Kreis veröffentlicht weiter die von ihm gesammelten Daten. Diese können durch Meldeverzug leicht von den Werten des Lagus abweichen. Die aktuellste Erhebung des Kreises stammt vom vergangenen Montag. Laut diesen Zahlen treten die meisten Infektionen in Summe aktuell in der Stadt Greifswald selbst auf – 255 aktive Infektionen bedeuten eine Inzidenz von 380, wie der Kreis mitteilte. Die beiden höchsten Zahlen wurden in den ersten Tagen des neuen Jahres jedoch im Osten von Vorpommern-Greifswald gemeldet. Im Amtsbereich Heringsdorf liegt die Inzidenz bei 888, im Amt am Stettiner Haff, das sich rund um die Stadt Ueckermüde erstreckt, lag sie sogar bei knapp unter 1000. Hier seien 947 Menschen von 100 000 mit dem Corona-Virus infiziert.

Zahlreiche Pflegeheime, Schulen und Kitas betroffen

Wie ein Sprecher des Kreises erklärte, ergeben sich diese Zahlen nicht ausschließlich durch ein diffuses Infektionsgeschehen, also Ansteckungen, die vor allem im privaten Umfeld geschehen. In der Stadt Eggesin sind die beiden Pflegeheime „Dyscare Pflegezentrum“ und „Haus der Geborgenheit“ betroffen. In beiden Einrichtungen sind allein 26 Menschen infiziert. Im ganzen Kreis weiß das Gesundheitsamt aktuell von sieben Pflegeeinrichtungen, an denen das Virus nachgewiesen wurde. In sechs der Heime gibt es mehr als einen Fall.

Auch in Schulen und Kitas grassiert das Corona-Virus aktuell verstärkt. So seien 26 Schulen betroffen, an acht gebe es mehr als einen Fall. Dazu kommen zwölf Kindertagesstätten mit Corona-Fällen. Insgesamt gibt es sieben Ämter, in denen die Inzidenz bei über 500 liegt. Fast alle liegen im Südosten des Kreises. Dazu neben den beiden Ämtern am Stettiner Haff und Heringsdorf auch Pasewalk (633), Ueckermünde (626), Usedom-Süd (523), Torgelow-Ferdinandshof (503) und Anklam (513).

Von Philipp Schulz