Greifswald

Erste Lockerungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch erneut unter der Marke 150 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage liegt, rückt die schrittweise Öffnung der Schulen näher. Bereits ab Freitag soll ein Teil der Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen wieder in Präsenz unterrichtet werden.

Auch die Einreise nach Vorpommern-Greifswald aus den Nachbarkreisen ist ab dem 5. März wieder möglich. Gäste aus den anderen Bundesländern bleibt die Einreise nach MV weiterhin mit wenigen Ausnahmen wie dem Besuch der Kernfamilie oder aus beruflichen Gründen untersagt.

Weitere Lockerungen erst ab einer Inzidenz von unter 50

Für alle Grundschüler gilt, dass sie ab kommenden Freitag wieder am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, aber nicht müssen. Gleiches gilt für die 5. und 6. Klassen – sollte der Inzidenzwert von 150 im Kreis bis dahin nicht mehr überschritten werden. Das Angebot der freiwilligen Präsenz solle mit der Schule abgestimmt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Erst wenn die Inzidenz unter 50 sinkt, wird für die 1. bis 6. Klassen erneut der Regelunterricht eingeführt.

Für die Abschlussklassen wird weiterhin täglicher Präsenzunterricht ermöglicht. Gleiches gilt für die Berufsschulen. Alle anderen Klassen bleiben vorerst im Distanzunterricht. Weitere Lockerungen sind erst geplant, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt. Dann soll es zunächst in einen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling geben.

Erfreuliche Nachrichten auch für Eltern, deren Kinder in die Kita gehen. Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 150 gilt für die Kitas keine Notbetreuung mehr. Bisher mussten Eltern einen Unabkömmlichkeitsnachweis des Arbeitgebers vorlegen, um die Notbetreuung in Anspruch nehmen zu können. Allerdings appelliert die Landesregierung erneut an die Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen, sofern dies möglich ist. Liegt die Inzidenz über 150 erfolgt erneut der Übergang in die Notfallbetreuung.

Am 23. Februar dieses Jahres hatte der Landkreis nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) erstmalig den sieben-Tage-Inzidenzwert von 150 unterschritten. Stand Dienstag meldete das Lagus eine Inzidenz von 115 im Kreis. Bereits am Anfang der Woche gab es die ersten Lockerungen: So dürfen seit Montag auch in Vorpommern-Greifswald Friseurläden wieder öffnen.

Von OZ